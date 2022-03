Reino Unido se suma a Estados Unidos y no importará petróleo ruso

Joe Biden anunció un embargo sobre la importación estadounidense de petróleo y gas rusos, para aumentar las sanciones impuestas a Rusia y "asestar otro duro golpe" al presidente Vladimir Putin.

Esta decisión se tomó "en estrecha coordinación" con los aliados de Estados Unidos, dijo, en un momento en que los países europeos, mucho más dependientes de los hidrocarburos rusos, se resisten a adoptar igual medida.

"Hoy, estoy anunciando que Estados Unidos está apuntando a una arteria principal de la economía de Rusia. Estamos prohibiendo todas las importaciones rusas de petróleo y gas", escribió en su cuenta de Twitter.

Today, I’m announcing that the United States is targeting a main artery of Russia’s economy.



We are banning all imports of Russian oil and gas.