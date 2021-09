Rendición: Arbeleche llevó una "buena noticia" pero para el FA "lo peor está por venir"

Con la presencia del equipo económico encabezado por la ministra Azucena Arbeleche, la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado comenzó este martes la consideración formal de la Rendición de Cuentas ya aprobada por la Cámara de Diputados.

Como es de estilo, la ministra presentó los lineamientos generales y las características del mensaje presupuestal,. Y como se ha hecho también tradicional, mantuvo un largo entredicho con los legisladores del Frente Amplio. Es que Arbeleche optó por rebatir una serie de "falsedades" incluidas en el informe que el Frente Amplio presentó al aprobarse el texto en la Cámara Baja.

En particular, que la oposición hablara en ese entonces de un "fetiche" por parte del gobierno en relación al "ajuste fiscal" contenido en la Rendición.

"Nos sorprendió que hablara más de nuestro informe que de la propia Rendición", ironizó el senador Alejandro Sánchez (MPP). "Eso demuestra lo mal que está el país".

Uno de los puntos centrales de la discusión pasó por el empleo. Es que Sánchez recordó que la ley de Presupuesto votada el año pasado hablaba de que en 2021 se iban a crear 50 mil puestos de trabajo. Pero el mensaje que acompañó la Rendición de Cuentas en Diputados reconocía, según Sánchez, que eso no se cumpliría y baja la estimación a 30 mil empleados.

Sin embargo, apuntó el legislador frenteamplista, este martes, y a escasas semanas de la última estimación, Arbeleche volvió a cambiar las cifras y habló de 45 mil puestos para este año.

"Es rarísimo, en pocos días crean 15 mil puestos más", ironizó. La "presunción" de Sánchez es que Arbeleche optó por "incorporar a las cuentas" los empleos transitorios incluidos en el programa de Jornales Solidarios que, por sus características, no deberían contar para el cálculo.

El legislador del MPP criticó en ese marco la lectura "antojadiza" que hace de los números el equipo económico.

Sánchez insistió en los "malos resultados" que muestra la economía uruguaya que, según su visión, "es la que menos se ha recuperado" en la región. "Terminará este año y no se habrá recuperado el nivel de crecimiento del 2019. Seremos el único país de la región que pasará por esta situación", afirmó.

"Hay menos empleo, menos salarios, y menos jubilaciones. Y esta Rendición de Cuentas consolida esta situación", insistió el senador.

Según Sánchez, el único indicador positivo que pudo presentar Arbeleche es la recuperación en la recaudación impositiva con respecto a 2019, cuya alza equivale en términos reales al 1% del PBI.

"Hemos tenido un crecimiento económico decepcionante", sostuvo Sánchez. "El problema es que, más allá de discursos y buenas intenciones, no hay previsiones para una rápida reactivación económica", El legislador del MPP apuntó en ese sentido a la falta de una política clara de inversión pública.

Para el senador Mario Bergara (Fuerza Renovadora) las señales que dio la ministra no son auspiciosas. Bergara optó por apuntar al "programa estrella" de esta Rendición de Cuentas, como es el plan para la Primera Infancia.

Como el "buque insignia" del mensaje presupuestal, el plan prevé unos US$ 50 millones anuales, a repartirse entre el Ministerio de Desarrollo Social, los Centros CAIF y la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE).

Bergara reparó en la discusión que el tema generó en la propia coalición de gobierno sobre la forma de distribuir esos recursos. "Se están peleando entre ellos para ver cómo lo hacen" expresó. "Ni siquiera tienen claro cómo se va a ejecutar".

A su juicio, el tema demuestra el "grado de improvisación muy considerable" que existe en el gobierno.

"Es claro que acá hubo un ajuste fiscal", sostuvo por su parte el senador Daniel Olesker (PS), al afirmar que el gasto público de 2020 fue 2% menor al del año anterior. "Con los recursos presupuestales del Fondo Covid, empatamos", aseguró.

Según Olesker, de los US$ 309 millones de reducción del gasto presupuestal, US$ 70 millones fueron en la Educación, US$ 30 en la ASSE, US$ 35 millones en Vivienda, US$ 18 millones en el INAU y casi US$ 25 millones en Obras Públicas.

"No es más eficiencia, es recorte presupuestal", graficó Olesker.

El senador socialista también cuestionó que el gobierno gastara incluso por debajo de lo que el propio mensaje presupuestal había planteado: "por abajo de la pata", dijo, había US$ 140 millones más para gastar cumpliendo la regla fiscal del Ejecutivo.

Olesker afirmó que, en esta Rendición de Cuentas, el futuro parece no existir. La mitad de la reducción del gasto, dijo, fue en salarios y jubilaciones. A eso se le agrega que, seguramente, en 2022 no existirá el Fondo Covid. "Cuando esto desaparezca, vendrá el colapso del sistema sanitario", aventuró.

"Lo peor está de venir" insistió, al marcar "contradicciones en las que según su visión incurrió Economía. "Nadie sabe como en una economía que crece menos se va a generar más empleo". Es que Olesker cuestionó que Arbeleche insistiera en que, al final del período los trabajadores recuperarán el salario perdido, pero "sin poner los números sobre la mesa".

En su visión se acentuará la reducción de la masa salarial y lo único que habrá será un crecimiento económico que solo va a favorecer a los "grandes" empresarios y exportadores que "no derraman a la economía".

Las proyecciones de Olesker fueron claras: "un pasado de ajuste, un presente sin nada y un futuro absolutamente congruente con la base de esta Rendición de Cuentas: ajuste fiscal".

Bergara apuntaló la exposición de su correligionario y sostuvo que hubo una "decisión política" del gobierno de no gastar más, con lo que más de 100 mil uruguayos "pasaron a ser pobres".

Los números hablan

En su mensaje ante la comisión, Arbeleche sostuvo que no hubo un "ajuste fiscal", sino un "aumento de deuda y del déficit" producto de la opción que hizo el gobierno por no dejar desatendido ningún sector durante la emergencia sanitaria.

"No es apropiado, y mucho menos es admisible, que situaciones tan delicadas como las que hemos estado viviendo producto de la pandemia, se presenten con comentarios ligeros o peor aún, que no sean ciertos" dijo la ministra en la sesión, leyendo un escrito que tenía sobre su mesa.

Se refería, dijo, a la afirmación del Frente Amplio, incluida en su informe en minoría en Diputados, y que afirmaba: "el gobierno predica austeridad aplicándola al resto pero no para sí, mientras conmueve que gurises en las escuelas no puedan repetir el almuerzo si lo desean, el contextos en que cada plato de comida que se lleva al estómago es importante. El gobierno vuelve a aumentar la cantidad y la remuneración de cargos de confianza".

"Claramente eso no es cierto", remarcó Arbeleche. La ministra de Economía ratificó que las proyecciones de crecimiento para este año siguen estando en el 3,5% del PBI.

Arbeleche había adelantado la semana pasada un moderado "optimismo" ante varios senadores de la coalición de gobierno, con datos "buenos" y una "perspectiva cierta" de una mayor recuperación basada en el éxito de la campaña de vacunación.

La reflexión es que que si la situación sanitaria sigue mejorando, podrá avanzarse en una mayor apertura de la actividad económica, lo que redundará en un incremento en el empleo y en la recaudación.

"Los números hablan que la política económica llevada a cabo en un año extremadamente difícil fue muy seria", señaló el senador nacionalista Gustavo Penadés (Herrerismo), al ratificar el mensaje de Arbeleche de que las políticas implementadas en apoyo a los sectores más vulnerables aplicadas en vigencia de la emergencia sanitaria continuarán.

Ante la comisión, la ministra consignó una "buena noticia ya que comenzó una "recuperación auspiciosa" en dos aspectos fundamentales: el empleo y la inversión.

En la sesión Arbeleche confirmó que las "estimaciones" apuntan a que al término de 2021 los nuevos puestos de trabajo creados "van a estar más" cerca de los 45.000.

Enmendándole la plana al Frente Amplio, la ministra sostuvo que las proyecciones anteriores indicaban la posible creación de 37.700 puestos laborales nuevos este año. La actualización, precisó, fue realizada en base al informe de empleo de junio y los últimos datos sobre exportaciones e índice de volumen físico de la industria.

En cuanto a la inversión, la ministra habló de un incremento del 43% con respecto a los niveles que existían antes de la llegada de la pandemia.

"La recuperación no puede ser medida en términos de lentitud o de velocidad", sino de constancia", señaló Penadés. "Uruguay es el país que mejor atendió la emergencia sanitaria y que mayor éxito tuvo en la la vacunación y en las políticas de inversión y empleo".

Prioridades y preocupaciones

Más allá de la dialéctica con la oposición, la coalición de gobierno deberá ajustar detalles importantes para alinear todos sus votos detrás de la Rendición de Cuentas.

La postura del Partido Nacional es votar sin cambios los artículos que salieron negociados y acordados de Diputados, sin perjuicio de que habrá algunos aspectos que, necesariamente, deberán ser rediscutidos.

El viernes, los senadores del Partido Colorado y de Cabildo Abierto le trasladarán a sus colegas nacionalistas sus "preocupaciones" en cuanto al mensaje presupuestal y los planteos que pretenden sean allí incluidos.

Uno de los puntos seguros a negociar será el fideicomiso aprobado en Diputados para la erradicación de asentamientos con recursos que hasta ahora son destinados al Instituto Nacional de Colonización.

La fórmula votada en la Cámara Baja ni siquiera reúne el consenso de la bancada nacionalista. Sergio Botana, Carlos Camy y Jorge Gandini discrepan con la fuente elegida para nutrir el fideicomiso.

Los liderados por Guido Manini Ríos pretenden además incluir en la Rendición de Cuentas la posibilidad que los cableoperadores del interior puedan dar servicios de internet a través de redes propias o de terceros.

Cabildo Abierto procura a su vez mejorar las partidas previstas para Educación, además de mejorar los salarios más bajos del personal subalterno en la Policía y en las Fuerzas Armadas.

Los senadores de la coalición deberán también determinar de qué forma le otorgarán los $15 millones anuales que la Suprema Corte de Justicia reclama para evitar el cierre de una serie de juzgados de Paz en el interior del país.

Arbeleche ratificó este martes que "impuestos nuevos no habrá", por lo que tampoco habría un aumento de recaudación por esa vía que permita otorgar más recursos de los previstos. La ministra se preocupó en aclarar que tampoco habrá mensaje complementario. El único camino que les queda a los legisladores es reasignar gastos dentro de la Rendición de Cuentas.