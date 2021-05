Renunció Jorge Rial: ¿por qué terminó su programa TV Nostra?

Tras estar ausente a raíz de su viaje a Estados Unidos para vacunarse, Jorge Rial anunció sorpresivamente el final de su programa TV Nostra en América TV.

Rial había regresado a la televisión argentina con un programa de actualidad que se emitía en el primetime de América TV y que en su primera entrega tuvo como invitado a Matías Morla, abogado de Diego Maradona.

“Quiero dejar en claro que esta es una decisión absolutamente personal que tomé solito en las últimas 48 horas. Con todo el dolor del mundo decidí terminar TV Nostra. A veces uno, de este lado de la pantalla se sobrevalora, piensa que está para otra cosa o que sabe lo que el otro quiere”, dijo el conductor sobre el final del programa del pasado viernes.

"Creí saberlo todo y no lo sé todo. Además de conductor y periodista soy también parte de la industria de la televisión, y cuando sos parte sabés que hay espacios, lugares y tiempos y hay que saber respetarlos. Y saber reconocer errores”, añadió Rial.

Según recoge el diario La Nación Jorge Rial dijo: "Tuve mucho miedo, la pandemia me hizo un bollito. Me tomaré un tiempo para ver errores y las pocas virtudes que puedo llegar a tener. Me dieron una Ferrari y la choqué".

Sin embargo, manifestó que “Todavía hay un seguro de la Ferrari. Me voy a tomar un tiempo para ver, volver si me quieren, y si no, me dedicaré a mi nieto, verlo crecer y andar en familia. Repito que no fue pedido por el canal, es una decisión mía en absoluta soledad”, concluyó el conductor.

Luego del primer programa de TV Nostra hace dos meses, el rating fue en picada, lo que podía hacer prever un desenlace como este, sostiene el artículo publicado en el diario La Nación sobre la despedida del conductor.