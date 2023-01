Renunció Ramella, técnico de Aguada, y Rabajda dijo: "Lo tapó la ola"

El entrenador argentino de Aguada Leandro Ramella presentó este jueves su renuncia al cargo a pesar de que el equipo lidera la Liga Uruguaya de Básquetbol junto con Hebraica Macabi con una marca de 11 victorias y ocho derrotas.

"Estoy bastante sorprendido por la situación", declaró horas después el presidente del club Gerardo Rabajda.

"No hablé con él, lo hizo Flavio (Perchman), es un año atípico, estamos en un año de transición y todos sabemos que iba a ser muy difícil; el público generó cierta ansiedad en el entrenador, algo normal porque es un club grande, hay presión y la verdadera capacidad de las personas se ve bajo presión, ahí se demuestra de qué está hecho", dijo Rabajda a Pica la Naranja que se emite por AM 970.

"Hizo un trabajo importante con las armas que él pidió, todos los jugadores que vinieron fueron pedidos por él, se fueron jugadores históricos porque le dimos al entrenador lo que nos pidió. Desde ese punto de vista estamos tranquilos", agregó dando a entender que fue Ramella quien no quiso que siguieran en el club referentes como Leandro García Morales, Federico Bavosi o Sebastián Izaguirre.

"Si no conocía el club y se sorprendió por la presión de la gente, eso escapa de nosotros, este es un club grande, la gente presiona, acá hay que ganar. La realidad del club es muy buena. El objetivo se estaba cumpliendo, pero (Ramella) nunca se sintió a gusto en el club, nunca se sintió cómodo; creo que lo tapó la ola. No es fácil estar en un club como Aguada ser jugador, dirigente o entrenador. Todos tenemos presiones. No sabemos que va pasar ahora con el fallo, esperemos que sea favorable más allá de que la sanción va a venir", manifestó,

"No se sintió cómodo en las derrotas ni disfrutó las victorias. No sé si le quedó grande. Presión en la vida tenemos todo, pero presión de verdad es el que no tiene laburo y tiene que darle de comer a los hijos. Si querés ser light tenés que dirigir un colegio. Tuvo siempre respaldo, es buen entrenador, pero tomó esa decisión", agregó el exgolero de Peñarol y Sevilla.

Rabajda dijo que los próximos partidos serán dirigidos por el ayudante técnico Germán Cortizas, flamante campeón este año en sub 21 con Aguada, y exentrenador del primer equipo cuando renunció Fernando "El Hechicero" Cabrera hasta la llegada de Miguel Volcan, con el que Aguada ganó la Liga 2018-2019.

"Germán va a dirigir por la capacidad que tiene. Después de unos partidos, cuando venga el fallo analizaremos la situación", declaró el presidente.

Rabajda afirmó que Aguada hizo esta temporada un esfuerzo muy grande para traer al estadounidense Sheldon Mac y confesó que el jugador fue cortado por "falta de actitud".

Aguada fue sancionado el miércoles por incidentes ante Larre Borges, en partido jugado el 4 de enero, y recibió como castigo dos cierres de cancha. Sin embargo, Rabajda dijo que el club pagará la multa para redimir esa pena y poder usufructuar la localía ante Urupan este viernes y contra Hebraica Macabi el 6 de febrero.