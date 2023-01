Aguada y Goes sancionados con cierres de cancha y quita de un punto para uno de ellos

El Tribunal de Penas de la Federación Uruguaya de Basketball emitió este miércoles dos fallos que tenía pendientes por incidentes protagonizados por hinchas de Aguada y de Goes en partidos correspondientes a la tercera fecha de la segunda rueda de la Liga Uruguaya.

Aguada fue castigado con dos cierres de cancha por insultos de su parcialidad a la terna arbitral del partido que su equipo perdió 100-96 con Larre Borges el pasado 4 de enero en cancha de Larre.

Dicho partido fue arbitrado por Andrés Bartel, Diego Borghini y Martín Fernández.

El fallo estableció que "los agravios ubican los dichos de la parcialidad del Club Aguada dentro de la figura de insultos previsto en el artículo 113 literal d. del C.D.D" y que "a los efectos de graduar la pena se tendrán en cuenta los antecedentes". En la resolución se impuso dos cierres de cancha para el rojiverde.

El artículo 113 del Código Disciplinario Deportivo (CDD) establece lo siguiente sobre el comportamiento de los hinchas:

"Insultos.- Los sujetos que fueran responsables por insultar o agraviar soezmente a los integrantes del equipo arbitral, comisionado técnico o a los integrantes de la mesa de control, serán sancionados de la siguiente forma:

d) La institución cuya afición fuera responsabilizada por insultos, con uno a cuatro partidos de cierre de cancha. Asimismo, se podrá imponer por la misma cantidad de fechas la obligación de celebrar los partidos a puertas cerradas o sin afición".

Por esta razón, Aguada no podrá ser local este viernes contra Urupan ni el 6 de febrero ante Hebraica Macabi.

Pérdida de un punto para Goes

Goes, por su parte, fue castigado por el comportamiento de sus hinchas en el partido que ese mismo 4 de enero perdió de local 86-81 contra el bicampeón Biguá.

Sobre el misionero recayó una sanción más grave: tres cierres de cancha y pérdida de un punto.

Dicho encuentro fue arbitrado por Andrés Laulhe, Gastón Rodríguez y Aline García.

Goes fue denunciado por insultos a la terna arbitral, insultos a jugadores del cuadro rival, insultos a jugadores de su propio equipo y también por la existencia de golpes con los jugadores del propio equipo.

Goes controvirtió las denuncias por los insultos de sus hinchas a sus propios jugadores y por los golpes a los mismos.

Como no contradijo que existieran insultos a los jueces y a los jugadores rivales, el Tribunal dio por ciertas las denuncias para aplicar su sanción.

En el caso de los otros dos hechos, entendió que los mismos no fueron probados ya que los jueces, en la ampliación de su denuncia, dijeron que se enteraron de esos hechos "por oídas".

Para atemperar su sanción, la dirigencia de Goes identificó a un hincha como responsable de los hechos. Pero no aportó su cédula ni su nombre y tampoco pudo probar que los hechos no fueron de eminente naturaleza colectiva.

Por esa razón, el misionero fue castigado con la quita de un punto y tres cierres de cancha.

Con esos cierres, Plaza de las Misiones no podrá ser el escenario de los partidos ante Peñarol este viernes, el 3 de febrero ante Urunday Universitario y Nacional el 16 de febrero.

Los cierres de cancha son redimibles con el pago de una multa.

Los fallos iban a salir el miércoles de la semana pasada, pero como ambos clubes propusieron prueba testimonial, el Tribunal se tomó una semana más para recabar los testimonios y luego emitir el fallo.

¿Cuándo sale el fallo de los incidentes del clásico entre Aguada y Goes?

El atraso de estos fallos generó que el dictamen de los incidentes del clásico que Aguada y Goes jugaron el pasado 10 de enero se difiera para el miércoles de la semana próxima.

Si se toman pruebas testimoniales, puede demorar otra semana más.

Estos antecedentes inmediatos de ambos clubes los comprometen sobremanera para recibir una sanción mayor que pueda complicar sus chances deportivas en la Liga.

Además, los vuelve a enfrentar nuevamente en la interna a comportamientos de minorías que terminan afectando a los hinchas que se comportan correctamente y a la propia vida institucional de los clubes.

Así quedó la tabla de posiciones

Equipo PTS PJ PG PP GF GC DIF Aguada 30 19 11 8 1561 1498 63 Hebraica Macabi 30 19 11 8 1617 1516 101 Biguá 28 16 12 4 1431 1345 86 Malvín 28 19 9 10 1545 1562 -17 Goes 28 18 11 7 1507 1452 55 Nacional 28 18 10 8 1438 1420 18 Trouville 26 18 9 9 1580 1630 -50 Urupan 26 18 8 10 1483 1480 3 Defensor Sporting 26 18 8 10 1397 1447 -50 Larre Borges 25 18 7 11 1480 1557 -77 Urunday Universitario 25 18 7 11 1388 1400 -12 Olimpia 23 18 5 13 1326 1465 -139 Peñarol 21 17 9 8 1331 1312 19

Los cinco primeros pasan a playoffs directamente para jugar cuarto de final. Los ubicados del sexto al 11º lugar jugarán play-in con ventaja deportiva para los que queden más arriba en la tabla. Los dos últimos descienden y el martes Defensor Sporting, que levantó sobremanera desde la llegada de Gonzalo Fernández, logró un triunfo clave ante Peñarol de visitante.

Peñarol comenzó la temporada con quita de cinco puntos. Trouville fue castigado esta temporada con la quita de un punto. A esta lista se sumó este miércoles Goes.

Resultados de la 20ª fecha

Nacional 96-94 Hebraica Macabi

Olimpia 85-89

Peñarol 68-70 Defensor Sporting

Malvín 93-85 Biguá

Urunday Universitario 55-75 Aguada

Urupan 99-94 Trouville

Libre: Larre Borges