Repetto asumió en Nacional, con el “objetivo” del Uruguayo y el “sueño” de la Libertadores

El Club Nacional de Football presentó este jueves a su nuevo entrenador, Pablo Repetto, en un acto en el que firmó su contrato, se puso la camiseta tricolor y pisó el césped del Gran Parque Central, la que será su nueva casa.

“Es un orgullo dirigir a uno de los equipos más grandes de América”, dijo el nuevo DT albo en su primera conferencia en el club.

Además, contó sus sentimientos y expectativas al llegar al tricolor: “Con mucha ilusión de poder lograr objetivos, que ya saben cuáles son, por la grandeza del club, y también con algún sueño, que siempre tienen que existir y que tenemos, como también tienen los hinchas”.

Luego, indicó que por objetivos se refirió al Campeonato Uruguayo, y que al hablar de sueños, era en referencia a alcanzar alguna copa internacional, en especial la Libertadores, certamen en el que logró llegar a la final con Independiente del Valle en 2016.

C. Dos Santos

Presentación de Pablo Repetto como nuevo entrenador de Nacional

Ante la pregunta de Referí si consideraba que con Nacional podía lograr llegar a la final de la Libertadores como con Independiente del Valle, dijo que “es una pregunta que puede generar una expectativa mayor de lo que es la realidad”.

“Por eso dije que los objetivos son claros, ganar el Campeonato Uruguayo, y los sueños pueden ser algo así, algo importante. Pero son sueños, porque si vamos a la realidad, creo que hay una diferencia importante. Lo marca los presupuestos, los resultados deportivos… Creo que el equipo nos va a ilusionar o no de acuerdo al rendimiento”.

La presentación de Repetto tuvo dos momentos. El primero fue en la cancha del Gran Parque Central donde firmó su contrato en una mesa en la que estuvo junto al presidente José Fuentes, quien se ubicó en una de las puntas, más los directivos Pablo Durán y Gustavo amoza, y el gerente deportivo Sebastián Taramasco.

Tras de la rúbrica, Fuentes le dio la camiseta tricolor al DT, quien se la puso y posó para las cámaras. En ese momento, desde donde estaba la prensa le preguntaron, sin micrófono y en tono informal, si esa era la camiseta que se ponía de niño y respondió que no, pero que tampoco se ponía la otra, y que la única que se había puesto era la del equipo que jugó, sin mencionarlo. Ese equipo fue Fénix.

Después, se sacó la camiseta alba y la tuvo en sus manos para más fotos ya dentro del campo de juego.

Luego, la presentación se trasladó a la sala de prensa del Gran Parque Central, donde respondió durante 20 minutos mientras algunos de los directivos escuchaban en el fondo, por detrás de las cámaras y los periodistas. Ellos fueron Fuentes, Durán, Antonio Palma, Gonzalo Lucas, Pablo Durán y Alejandro Orellano.

Repetto fue muy cuidadoso con sus respuestas.

C. Dos Santos

Presentación de Pablo Repetto como nuevo entrenador de Nacional

Sobre lo adquirió en su experiencia internacional, indicó que le “enseñó mucho”. “El fútbol hoy es muy dinámico. Tuve la suerte de jugar muchos partidos de Copa Libertadores, que eso también te hace ver la exigencia y la dinámica que tiene el fútbol moderno y de alta competencia como la Copa Libertadores que juegan los mejores equipos”, comentó.

A todo eso, señaló, espera aplicarlo en Nacional, en el que es “el desafío más importante” de su carrera. “No sé qué otro desafío puede ser más importante que dirigir a un equipo grande como Nacional en este momento. Consideró que va a estar entre los tops de mi carrera, entre los más importantes y más lindos”.

Con respecto a su estilo de juego, dijo que le gustan los “equipos intensos”. “Creo que la velocidad es muy importante, no solo se juega con la velocidad, que quede claro. Buscaremos, cuando tengamos que tomar decisiones con las altas, jugadores con esas características, que no son fáciles”.

¿Polenta y Bergessio?

Consultado sobre las renovaciones de Diego Polenta y Gonzalo Bergessio, respondió que aún no hay una definición del tema. “Estamos haciendo una valoración y dentro de esa valoración los jugadores que vamos a utilizar van a ser los que entendamos que van a tener minutos. Los que no, por una cuestión de lógica, no van a ser tenidos en cuenta”, indicó, y dijo que hoy no puede dar altas y bajas, ni mencionar casos individuales.

“Ni hablar que hay jugadores que tienen una historia en el club, pero eso es un tema que, como todos los jugadores, están en la misma línea de evaluación”, agregó.

Sobre los jugadores que considera que le faltan al plantel, señaló que su respuesta era similar a la anterior pregunta. “Todavía estamos evaluando”, explicó. “No hay decisiones tomadas”.

Más adelante, el DT fue consultado sobre cómo veía la figura del capitán de Nacional. "Yo eso de capitán como esa figura… Sí creo en el capitán, pero no como eso de los superpoderes del capitán", señaló. "Creo que en el grupo todos tienen que sentirse importante. Sí hay características de algunos jugadores que hacen que sean los que tomen la voz cantante y marquen algunas pautas. Yo tengo una idea de acuerdo a lo que he visto de afuera, también he tenido alguna charla, pero no lo pongo al capitán como el de superpoderes".

C. Dos Santos

Fuentes, Taramasco, Amoza, Repetto y Durán

El 5 de enero Nacional comenzará la pretemporada y hay posibilidades de que sea en Colonia, Maldonado y también en la Ciudad Deportiva Los Céspedes, que dijo que “está espectacular”. “He estado en varios lugares y debo felicitar a todos los directivos, tenemos todas las comodidades y no descartamos Los Céspedes”. El DT espera tener cerrado el plantel en esa fecha, pero sabe que eso es difícil.

Repetto también habló sobre su figura táctica y señaló que en los últimos tiempos ha jugado con 4-2-3-1, con dos jugadores por banda, un mediapunta y un delantero, con dos 5. “En principio tengo esa idea, antes jugué de otra manera. Después, a raíz de los jugadores que tenga, capaz que puedo cambiar”.

Sobre las debilidades que vio en el equipo, prefirió no responder para no hablar “de lo que se hizo antes” en el plantel principal y agregó que eso se manejaba en la interna. Sí expresó que Nacional "estuvo muy cerca de ganar el tricampeonato". "Quizás hay una sensación de frustración, pero creo que hay que valorar que se estuvo muy cerca. Después, los detalles técnicos y tácticos, me los guardo y los analizo con mi cuerpo técnico”.

También señaló que ha estado viendo videos de jugadores jóvenes que no tuvieron minutos. "Uno lo primero que hace es buscar jugadores del club, luego jugadores uruguayos y el tercero, de acuerdo a las necesidades, buscar extranjeros. En ese camino estamos". Agregó que en los primeros días de pretemporada también evaluará a algunos futbolistas.

C. Dos Santos

Presentación de Pablo Repetto como nuevo entrenador de Nacional

Suerte a Alonso y agradecimiento a Tabárez

Repetto también fue consultado por la designación de Diego Alonso como técnico de la selección. “Lo conozco, tiene un año menos que yo. He tenido alguna charla. Desearle lo mejor”, expresó. “Yo no soy quien para opinar quién tiene que ser el entrenador. Para eso están el presidente de la AUF y los neutrales. Sé que hubo algún otro entrenador que estuvo muy cerca de él, como Diego Aguirre, que es un entrenador de mucha trayectoria. No voy a dar una opinión de si está bien o está mal. Sí desearle lo mejor a Diego, que cuando esté acá seguramente lo llamaré. Ojalá que Uruguay clasifique al Mundial y que todos estemos felices”.

Y también le preguntaron por el final del ciclo de Óscar Tabárez en el combinado. “No quiero entrar en polémicas”, comenzó. “Siempre lo dije, Tabárez para mí es uno de los referentes que tenemos. Creo que si haces una encuesta a los entrenadores más jóvenes, creo que un 80% tenemos a Tabárez como un referente, no solo por los resultados, sino en el manejo”, expresó. “En todo el proceso Tabárez no hubo un problema y capaz que eso no se ve, pero va de la mano de la gran conducción que él tiene”.

“Siempre lo dije, para mí es uno de los referentes como he tenido a otros, como Gerardo Pelusso, técnicos que uno los ve y ve todas esas cosas que quizás pasan desapercibidas pero son valoradas e importantes. No voy a decir si estuvo bien o mal (su salida), pero sí decir que Tabárez dejó una huella imborrable, hizo que respeten a los uruguayos a nivel del mundo, en todo el mundo se habla del proceso de Uruguay. Y eso se lo debemos a Tabárez, así que nada más que decirle gracias”.