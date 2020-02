Residente muestra sus momentos más duros: "El concierto está lleno, pero yo estoy vacío"

Comento errores pero hago lo que pueda

Aprendí a aterrizar sin ruedas, y

Aunque en la calle me reconocen, ya ni mis amigos me conocen

Estoy triste y me río

El concierto está lleno pero yo estoy vacío

En la industria de la música todo es mentira

Mi hijo tiene que comer, así que sigo de gira

Solo me queda lo que tengo, no sé pa' dónde voy, pero sé de dónde vengo

Este es un fragmento de René, la última canción que el vocalista de Residente –René Pérez Joglar, quién supo estar al frente de Calle 13– compartió con sus seguidores a través de las redes sociales. El rap, que rápidamente alcanzó los puestos de Tendencia, es un repaso por la historia del músico y cómo a pesar de la fama y el éxito, sus dificultades son muchas.

La canción es la sucesora del éxito de reggaetón Bellacoso, el tema que compuso junto al popular Bad Bunny hace algunos meses.

"Este tema muestra a Residente tal cual es con sus virtudes, defectos, miedos, alegrías, tristezas, añoranzas y triunfos", dice un comunicado del sello discográfico Sony.

“Esta canción me ayudó a salir de un lugar en donde no quería estar. Necesitaba volver a mi pueblo, a mi casa, a encontrarme con mis amigos, necesitaba volver a ser yo”, agregó Residente. El músico se encargó de difundir el tema con una historia muy personal.

"Una noche me sentía muy mal, estaba en Mexico, el estadio esperándome, y yo no quería salir del hotel. Llamé a mami porque quería tirarme del balcón y no sabía porqué. Esa noche llegaba un amigo y se quedó conmigo. Al otro día comencé a escribir este tema", publicó en Twitter.

El videoclip fue filmado en su pueblo natal, Trujillo Alto, e incluye imágenes y recuerdos de su infancia, marcada por el sacrificio y la pérdida de muchos de sus amigos y compañeros de vida en manos de la violencia.