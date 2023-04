Rifas, cantina y venta de tazas: Juan Ferreira junta fondos para ir al Sudamericano de vóleibol

Las jugadoras del equipo de vóleibol de Juan Ferreira, campeón de la última Super Liga Uruguaya, buscan por todos los medios conseguir fondos para financiar su participación en el Campeonato Sudamericano de Clubes Campeones que se desarrollará del 10 al 14 de mayo en Uberlandia, Brasil.

"Para nosotros como club de barrio que somos, que es un club autogestionado por sus propios jugadores es una oportunidad tremenda y un mensaje muy bueno ya que no se necesita más que laburar dentro y fuera de la cancha para poder estar presente en una competencia tan importante como esta, donde jugamos contra los campeones de todo Sudamérica", contó a Referí Paola Galusso, referente del equipo.

"Todos los equipos que compiten en el Sudamericano son profesionales o tienen sueldos para algunas jugadoras porque hasta Bolivia recibe refuerzos extranjeros a los cuales les pagan en su Liga. De nuestro equipo, Florencia Aguirre y Martina Amexeiras, por ejemplo, fueron contratadas para jugar la liga boliviana algunos años", reveló Galusso.

"El costo del viaje es muy alto ya que es Brasil, pero lejos por lo que tuvimos de costo de pasaje aproximadamente U$S 600 cada una, y además sumarle gastos de indumentaria que por suerte varias empresas se acercaron a colaborar: Blaupunkt, Umiral, Dunlop, Emporio de los Filtros y PPA, entre otros. El costo total del viaje son unos U$S 13.000, las jugadoras como buenas deportistas amateur estamos trabajando en cantinas, vendiendo rifas, eventos en el club, fabricando tazas personalizadas y organizando torneos. Es lo mismo que hacemos todos los deportistas que no jugamos fútbol ni básquetbol", agregó.

Este fin de semana, cuando se dispute una nueva fecha de la Liga Livosur, las jugadoras atenderán una cantina para juntar dinero.

"Yo ya con mis 40 años imagínate que vengo acostumbrada. He pasado por todas las opciones de recaudación posibles, me da mucha pena la cero evolución que tuvimos con tema apoyo y esponsoreo al deporte. No hay política deportiva, no hay beneficios para alentar a las empresas a apoyar al deporte. Es imposible pedir resultados con esta realidad en la cual el deportista tiene que estar recaudando, laburando, pensando cómo conseguir la plata para poder viajar y en este caso a representar a nuestro país. Claramente que tengamos algún triunfo como deportistas en Uruguay es porque de verdad tenemos deportistas muy buenos pero yo pienso: si con este casi nulo apoyo, tenemos resultados en muchas disciplinas, la ecuación es fácil: si apoyamos más, seguro recogeremos más frutos. Lo hablo desde mi desconocimiento interno de la política y lo pienso como deportista y no como política. En definitiva esta será una experiencia muy enriquecedora para todos, pero sobre todo para nuestro club que desde el barrio nos vamos a jugar a las grandes ligas", concluyó.

La delegación Paola Galusso Marcia Moreira Martina Ameixeiras Alfonsina Supparo Guillermina Soria Agustina Ramírez Florencia Mastroiani Gabriela Talmón Valentina Aguirre Kamila Leiza Julieta Baldi Isabela Más Paula Pérez Entrenador: Pablo Fernández Asistente: Facundo Fernández Asistente: Diego Luz Asistente: Ricardo Bustamante Delegada: Isabel Roldán

El equipo se va el 8 de mayo y retorna el 15 del mismo mes. El plantel tiene un 80% de jugadoras sub 21 y el Sudamericano se jugará en dos series.

Juan Ferreira se medirá con Gerdau Minas de Brasil, Sesi Baurú de Brasil y Olympic de Bolivia. Los dos primeros avanzan a semifinales y el tercero jugará por el quinto puesto.