Ripoll va por la mayoría en Adeom, en una disputa por la conducción en plena paz sindical con Cosse

Los muchos chisporroteos públicos de Daniel Martínez con la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom) marcaron uno de los puntos flacos de la gestión del exintendente a la hora de posicionarse como candidato a la presidencia por el Frente Amplio, al tiempo que el sindicato se mantenía en la agenda como uno de los más combativos para con una administración de izquierda.

Aquella Adeom de alto perfil –que hasta logró derrocar a Fernando Puntigliano como director de Desarrollo Ambiental– está desde hace varios meses con una discreta presencia mediática, en plena paz sindical granjeada por la Intendencia de Montevideo (IM) de Carolina Cosse. La clave fue el convenio colectivo firmado a mediados de abril –en el peor momento de la pandemia– que entre otras cosas mantuvo el salario a los municipales y accedió a reclamos de larga data, así como también un estilo conciliador del nuevo director de Gestión Humana de la comuna, Jorge Mesa.

En medio de esa coyuntura tendrán lugar en la tarde de este jueves las elecciones sindicales para renovar la conducción, en las que la actual secretaria general Valeria Ripoll va por su tercer período al frente de Adeom y esta vez busca lograr la mayoría de ocho –o más– representantes en el Consejo Ejecutivo, según transmitió la propia sindicalista a El Observador.

Su lista 27 de Julio se consagró en abril de 2019 como la más votada, con cinco delegados –de un total de 15– electos para la dirección. Para estos comicios su agrupación incorporó también a la 777 de Nehrú Fernández y la 1974 de Felipe Vilche, ambos integrantes de la actual conducción, por lo que de mantener el respaldo cosechado tres años atrás, estarían arañando la mayoría en el Ejecutivo (con 7 de 15 representantes).

"Venimos de una pésima administración. La de Martínez fue la peor gestión municipal", sostuvo Ripoll. "Tenías que hacer un conflicto para lograr un convenio y luego uno para que se cumpliera lo acordado. Nunca se tuvo buena fe por parte de los que estaban en Gestión Humana", dijo en referencia al exministro de Trabajo Eduardo Brenta. "No somos amigos ni mucho menos, pero hay que reconocer que vinieron con otra impronta: no es lo mismo negociar con Mesa que con Brenta", afirmó.

El actual jerarca se erigió como referente del sindicato de la construcción (Sunca) y encabezó la Dirección Nacional de Trabajo en el tramo final del último gobierno del Frente Amplio, desde donde debió destrabar conflictos laborales en todo el país. Mesa mantiene un perfil bajo y menos confrontativo que el de su antecesor, que tenía una fuerte impronta política. "Con la intendenta prácticamente no tenemos contacto, pero con quien nos reunimos tiene una actitud muy diferente hacia el sindicato", declaró Ripoll.

Camilo dos Santos

Sede de Adeom en Colonia y Aquiles Lanza

La secretaria general defiende su gestión en base a los logros incluidos en el convenio colectivo y a los protocolos confeccionados en el peor momento de la pandemia, que exigió por varios meses la modalidad de teletrabajo de buena parte de la plantilla. "La impronta más confrontativa que tuvimos evidentemente se modificó, pero si mañana estamos en la misma situación que con Martínez, el perfil nuestro es el mismo. No le debemos nada a nadie, no tenemos ningún amigo o enemigo político", aseguró.

La lista 2011 se encamina a ser la segunda fuerza, esta vez en un proceso de renovación encabezado por Camilo Cruxen. La agrupación estuvo históricamente asociada con el Frente Amplio y acusada de "amarilla" por sus detractores. La propia Ripoll criticaba a la 2011 por ser una lista partidaria que estaba detrás de un "gran bloque frenteamplista" en pos de cambiar la conducción en el sindicato de municipales.

El experimentado Camilo Clavijo, quien estuvo al frente de Adeom durante parte de la administración de Ana Olivera, cedió el liderazgo al joven dirigente que hoy integra el Ejecutivo y, si bien se confiesa como votante frenteamplista, no está afiliado a la fuerza política. Cruxen centra su discurso en la "poca participación" de los trabajadores y en la necesidad de "construir desde las bases". "Termina siendo un sindicato vacío que antes de la pandemia tenía asambleas generales con resoluciones tomadas entre 200, 300 personas, cuando hay más de 6.000 afiliados", planteó a El Observador.

En el programa divulgado por redes sociales, la 2011 señaló como un "síntoma" de preocupación a la "falta de presencia de Adeom en la gesta del pueblo uruguayo que consiguió 800 mil firmas para la LUC". La confrontación entre la agrupación mayoritaria y la minoritaria no es la misma que la desprendida de sus discursos un año atrás, cuando el sindicato preparaba unas elecciones internas que debieron postergarse dado el aumento exponencial de contagios de covid-19.

"No vemos a nadie como un enemigo y tenemos que buscar todos los acercamientos posibles para construir entre todos y todas", apuntó Cruxen. "Con la 2011 en algunas cosas hemos estado de acuerdo, y en otras no, pero no forman parte de nuestra mayoría", se limitó a decir Ripoll, cuya lista surgió como una escisión de la identidad comunista de la hoy minoría. La secretaria general indicó a la 24.04, de raíces coloradas, como posible aliado para ampliar mayorías.

A diferencia de los comicios anteriores, esta vez vuelve a la carrera el expresidente del sindicato Aníbal Varela, quien en pleno conflicto en las vísperas de las elecciones pasadas, renunció a Adeom y se desvinculó de la actividad. Varela fue en su momento uno de los exponentes de la conducción más radical del gremio, pero hoy esa reputación corresponde a la Lista 1, una alianza de grupos que nuclea a dirigentes como Álvaro Soto, que están en pie de guerra con la actual dirección.

Soto había sido sancionado por Adeom en marzo luego de votar –a nombre de los municipales– la remoción del sindicato policial de la Mesa Representativa del PIT-CNT. Al no lograr el año ininterrumpido de socio activo que requiere el estatuto para ser candidato, Soto acudió a la Justicia. Sobre la tarde de este miércoles, el cedulón había arribado a la sede de Canelones y Aquiles Lanza, donde los ánimos estaban caldeados. La audiencia será este mismo jueves.

"No tenemos idea del alcance que puede tener. Las elecciones están prontas y Soto se va a tener que enfrentar a dar respuestas a los trabajadores, porque el costo de una elección, por toda la logística que implica, es altísimo", zanjó Ripoll.

Los comicios iniciarán sobre la tarde del jueves y se extenderán hasta el mediodía del viernes. Habrá 57 circuitos, y se espera que la participación supere el 50%. Hay en el entorno de 6.000 habilitados para sufragar.