Rodrigo Bentancur se afirma en Juventus con notables rendimientos

Luis Suárez fue el jugador uruguayo más destacado en el arranque del 2021 anotando el agónico gol con que Atlético de Madrid le ganó a Alavés 2-1 para sostenerse como líder de LaLiga en España.

José María Giménez volvió a la titularidad y completó los 90 minutos (algo que no ocurría desde el 28 de noviembre de 2020, ante Valencia) mientras que Lucas Torreira estuvo en el banco y no entró algo que seguramente preocupe al entrenado de la selección uruguaya, Óscar Washington Tabárez, habida cuenta de que el ex Arsenal perdió pie en la consideración de Diego Simeone.

EFE/Jon Rodríguez Bilbao

Josema Giménez le cierra los caminos a Borja Sainz

Inactivo en Arsenal, Torreira no fue convocado para la primera doble fecha de Eliminatorias (Chile-Ecuador), pero al pasar a Atlético de Madrid sí lo tuvo en cuenta en la siguiente doble fecha de noviembre (Colombia-Brasil) siendo gran figura ante Colombia en Barranquilla.

Uruguay volverá a jugar el 25 de marzo contra Argentina en Santiago del Estero y cinco días después contra Bolivia en el Centenario. Faltan casi tres meses, pero la cuenta regresiva ya está en marcha y los jugadores son permanentemente evaluados.

Goleros

Fernando Muslera sigue aprontando su vuelta a las canchas tras fracturarse tibia y peroné el 2 de julio con Galatasaray. A los 34 años, el jugador ya puede negociar con otro club su futuro ya que su contrato vence el 30 de junio. Tiene 34 años y en dos oportunidades Boca Juniors se interesó por sus servicios. En Turquía es capitán y muy valorado en el equipo.

Si bien se especulaba con un plazo de cuatro a seis meses para su vuelta a las canchas, Muslera sigue en recuperación.

Martín Campaña fue titular el jueves en Al Batin en el 1-1 contra Al Ittihad. Vuelven a jugar el viernes con Al Hilal. Campaña suma ya nueve partidos. El equipo está en la parte baja de la tabla, apenas por diferencia de goles afuera de la zona de descenso.

Martín Silva (Libertad) y Rodrigo Muñoz (Cerro Porteño) están de licencia en el fútbol paraguayo.

Defensas

Además de la titularidad de Giménez, también jugó desde el arranque y completó los 90' Damián Suárez en Getafe.

El lateral es un habitual de las convocatorias pero venía de estar un partido suspendido. Vio amarilla a los 77'. También jugó de titular, salió a los 81', Mathías Olivera, un fijo en cada partido de los azules, que todavía no ha sido convocado a la mayor pero que es jugador del proceso de selecciones, campeón sudamericano en Ecuador 2017, en sub 20. En la misma situación está Lucas Olaza, habitual titular en Celta (el sábado perdieron 2-0 con Real Madrid).

En ese mismo puesto Marcelo Sarachi se afirma en Galatasaray con 10 partidos de titular en la Super Liga e inamovible del equipo desde el 18 de diciembre. El domingo estuvo en el 0-0 ante Antalyaspor.

Ronald Araújo salió nuevamente como titular en Barcelona en la visita ante Huesca, El zaguero venía de cometer un grave error ante Eibar. En Huesca no entró en la convocatoria Gastón Silva.

Pau Barrena / AFP

Ronald Araújo

En Fiorentina, Martín Cáceres fue titular como carrilero por derecha en el 0-0 de locales ante Bologna.

En Portugal, Sebastián Coates fue titular en Sporting Lisboa que le ganó 2-0 a Sporting Braga. El uruguayo jugó los 90': un clásico.

Patricia De Melo Moreira / AFP

Coates ante Paulinho Fernandes

Matías Viña jugará con Palmeiras el sábado, de visitante ante Sport Recife, por el Brasileirao.

Fuera de las convocatorias con la selección en 2020, Diego Laxalt vuelve a sentirse jugador en Celtic de Escocia que el sábado perdió el clásico con Rangers por 1 a 0.

Volantes

Ese mismo sábado, Nicolás De La Cruz jugó con River Plate el superclásico argentino que terminó 2 a 2 con Boca Juniors. El Bolita, de gran rendimiento en Copa Libertadores, tuvo esta vez una actuación irregular.

Mauro Arambarri fue titular en Getafe (venía de rotar y quedar en el banco) el sábado, en la derrota 1-0 de locales contra Valladolid.

Federico Valverde entró el sábado a los 85' en Real Madrid que le ganó a Celta.

Rodrigo Bentancur disputó su quinto partido como titular en forma consecutiva en Juventus.

Marco Bertorello / AFP

Bentancur, Arthur y Cristiano, de festejo

Arrancó la temporada como 5, como el sucesor de Miralem Pjanic (era su relevo natural con Massimiliano Allegri y Maurizio Sarri), pero luego Andrea Pirlo optó por Arthur para ese puesto lo que lo hizo alternar como interno. Esta vez compartió doble 5 con Weston McKennie.

A los 70' salió a presionar la salida rival, interceptó un pase y puso en carrera a Cristiano Ronaldo solo frente al arco rival. El portugués anotó así su segundo gol del partido.

Bentancur recupera la versión que mostró en sus anteriores temporadas (ya es la cuarta en la Juve que este miércoles llegará entonado para enfrentar al líder Milan que le lleva 10 puntos de ventaja.

En Inter sigue sin aparecer Matías Vecino, que se recupera de una operación en la rodilla.

Nahitan Nández fue titular en Cagliari al igual que Gastón Pereiro (salió a los 56'). Perdieron 4-1 con Napoli de locales. Christian Oliva estuvo en el banco y Diego Godín no entró en la convocatoria. Desde el 1º de agosto de 2020 Pereiro no salía como titular en el equipo.

EFE/EPA/Fabio Murru

Gol de Lozano, Cagliari sufre

Ya fuera del radar de la selección, Gastón Ramírez no entró en Sampdoria que perdió 1-0 con Roma mientras que Gastón Brugma (nunca convocado a la mayor) estuvo en el banco de Parma, goleado 3-0 por Torino.

Giorgian De Arrascaeta jugará el jueves el clásico con Flamengo ante Fluminense por el Brasileirao.

Delanteros

Maximiliano Gómez jugará este lunes con Valencia ante Cádiz de Alfonso Espino a la hora 17. También el lunes jugará Girona de Cristhian Stuani contra Sabadell por LaLiga 2.

Edinson Cavani cumplió el viernes su primer partido de suspensión contra Aston Villa (triunfo 2-1). No podrá jugar el miércoles contra Manchester City por la Copa de la Liga ni el sábado ante Watford por la FA Cup. Recibió una suspensión de tres partidos acusado de racismo.

El viernes arrancará el Clausura mexicano con la estelar presencia de Jonathan Rodríguez en Cruz Azul.

También están a la espera del arranque de la temporada Brian Rodríguez y Diego Rossi de Los Angeles FC en la MLS.

En Portugal, Darwin Núñez salió de titular en Benfica en la visita a Santa Clara. El partido, después de iniciado, se suspendió por una lluvia copiosa que tornó imposible el juego.

EFE/EPA/Eduardo Costa

Santa Clara-Benfica, suspendido