Rombai y Agapornis se sumaron a uno de los mayores hits del verano

"Y si me tomo una cerveza vuelves a mi cabeza y empiezo a recordarte". Así empieza el pegadizo estribillo de la canción Si me tomo una cerveza, que fue publicada por el grupo argentino Migrantes junto al cantante –también argentino– Alico, en noviembre de 2020. La apelación al amor, a un o una ex, al verano, al alcohol, y el sonido del güiro de fondo acompañando la melodía hicieron que esta cumbia rápidamente se popularizara; en dos meses logró 47 millones de reproducciones en YouTube y 44 millones en Spotify.

Aprovechando el éxito, los músicos decidieron potenciar el hit y sumaron a dos pesos pesados de la cumbia pop: Agapornis y Rombai. Con ellos, además de los argentinos Oscu y Nico Valdi, crearon una versión remix para conquistar los oídos de este verano 2021, que fue publicada este viernes. Las voces de Fer Vázquez (Rombai) y Melina Lezcano (Agapornis) se acoplan en este tema con nuevas estrofas y partes del estribillo. Además, grabaron un video en dos locaciones: por un lado, los argentinos grabaron su parte todos juntos en un estudio, mientras que Fer Vázquez lo hizo solo en playas uruguayas. Esto porque tanto Uruguay como Argentina tienen cerradas las fronteras por la pandemia y no se puede viajar hacia uno u otro país, salvo excepciones. Con este remix, los músicos pretenden transformar la canción en el tema del verano. Mirá el video acá: