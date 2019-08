Romcoms, café, clásicos y una explosión: esto hay que ver el fin de semana

Comedians in cars getting coffee

Hay quienes dicen que Seinfeld fue un antes y un después para las sitcoms, que básicamente las creó. Y hay otros que dicen que Seinfeld fue un antes y un después para la comedia. Sea como sea, el hombre detrás del éxito se llama Jerry y, como buen cómico, le gusta juntarse con otros que comparten la misma pasión por hacer reír. Y justamente eso hace desde hace algunos años en el especial Comedians in cars getting coffe: se sube a un auto con un colega, compran un café y se ponen a hablar de la vida. Claro que con ese combo, la charla no es cualquier charla. En la nueva tanda de episodios están Eddie Murhpy, Seth Rogen, Ricky Gervais, Martin Short y más. Y el programa está en Netflix.

The big sick

En las comedias románticas es fácil caer en el esquema prefabricado. Es fácil porque es cómodo, relativamente barato y exitoso. La historia se repite una y otra vez y los estudios siguen cobrando. Por suerte, hay algunos ejemplos que buscan romper con el molde, como pasa con la mayoría de las películas de Judd Apatow. O con Ni en tu sueños, que pasó por el cine hace poco y le dio un soplo de aire fresco al género. Y especialmente con The Big Sick, que en Uruguay se llamó Un amor inseparable. De entrada, la película juega con un elemento a favor: es la historia real de la pareja que firma su guion, Kumail Nanjiani y Emily V. Gordon; eso le da una verosimilitud palpable. Najiani además es el protagonista junto a Zoe Kazan; o sea, hace de él mismo. Y esa es solo una de las tantas particularidades de esta película que habla de barreras culturales, fronteras emocionales, enfermedades que producen separaciones, relaciones que no deberían funcionar y que, en efecto, no funcionan, pero siguen resistiendo porque a veces así es el amor. Incomprensible. Está en HBO GO.

Blade Runner: final cut

“Like tears in the rain”. La frase fue posteada miles de veces la semana pasada y, curiosamente, Blade Runner, el clásico de Ridley Scott de 1982, se convirtió en tendencia en Twitter. ¿Qué pasó? Rutger Hauer, el hombre detrás del villano Roy Batty y de uno de los monólogos más replicados del cine, murió a los 75 años. La ocasión, aunque triste, puede ser el motivo ideal para repasar una de las películas que moldeó el género de la ciencia ficción y que terminó de consolidar la carrera de su director y de su protagonista, Harrison Ford. Aproveche que este peliculón está en Netflix y en la versión que Scott editó y que no se proyectó en cines. Véala antes de que su disponibilidad se diluya como lágrimas en la lluvia.

Yo, Tonya

Margot Robbie apareció en El lobo de Wall Street e impactó. Aprovechó los minutos que le dieron como si estuvieran hechos de oro y se impulsó como una de las actrices a tener en cuenta. Con un aire a las intérpretes de la era de oro de Hollywood, Robbie remató el interés de la industria con Yo, Tonya, película por la que fue nominada al Oscar en 2018 como mejor actriz y que la puso en la piel de Tonya Harding, la polémica patinadora estadounidense que en 1994 protagonizó uno de los escándalos deportivos recientes más sonados. Yo, Tonya demuestra que Robbie tiene una enorme carrera por delante, y además es la previa perfecta para su papel en Érase una vez en Hollywood, de Quentin Tarantino. Está en NS Now y HBO GO.