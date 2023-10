Romina Celeste a Nacho Álvarez: "Lo que tenés es odio a esa fiscal porque tenés una causa abierta"

La militante del Partido Nacional Romina Celeste Pappaso afirmó, tras la emisión del programa Santo y Seña de este domingo, que el periodista Ignacio Álvarez tiene "odio" hacia la fiscal Alicia Ghione, quien investiga los abusos del exsenador Gustavo Penadés.

En el programa, Álvarez dijo que la fiscal tenía que renunciar o ser sancionada por haber revelado datos de la investigación a sus víctimas, como, por ejemplo, decir que en la trama de Penadés "hay un lío de la logia" o advertirle a una de las víctimas que su teléfono podía estar "pinchado ilegalmente".

Durante la emisión del programa Romina Celeste acudió a la puerta de canal 4, pero Álvarez no aceptó que entre al estudio. Esta mañana la militante compartió un video en el que afirmó que "sale a contar qué le pasa a Nacho Álvarez con la fiscal" y agregó: "Yo hoy tengo que salir a defender a una fiscal, una fiscal que ha llevado un caso que no hay precedentes en la historia de este país. Y justo esa fiscal es la que tiene el caso o la denuncia contra Nacho Álvarez".

Porque todo no se supo! pic.twitter.com/nmzcZOnNFw — ʀᴏᴍɪɴᴀ ᴄᴇʟᴇꜱᴛᴇ (@romina_uy) October 30, 2023

La militante dijo que Álvarez quiere "hundir" a a Ghione porque tiene "una causa abierta" sobre él que ella investiga. "Atrás de esa fiscal hay ocho gurises (...) me parece súper grave que te metas con una causa así (...) acá hay gurises que han sido violados, abusados e hicieron la denuncia contra un senador".

En el programa el periodista reveló audios en los que la fiscal le pidió a Jonathan Mastropierro, una de las víctimas, que le diga a Álvarez que no contacte a más víctimas del exsenador porque necesitaba que la causa fuese lo más "reservada posible".

A pedido de la fiscal, Mastropierro llamó a Álvarez, quien grabó la conversación y la emitió este domingo: "(Ghione) me dijo que no contactes a las víctimas de ellas, que quiere hacerlo lo más reservado posible" y agregó: "(decile) que no se olvide que él es indagado en una causa que tengo yo, que por favor no me lo complique, que necesito todo esto y no me puede complicar".

La otra causa a la que se refirió Mastropierro es en la que Ghione investiga al periodista por difundir contenido del caso de la violación múltiple en Cordón –que terminó sin condenados luego de que se comprobara que los imputados no habían abusado de la mujer que los denunció– sin consentimiento de la denunciante.

Tanto Romina Celeste como la fiscal Ghione denunciaron a Álvarez. La fiscal lo hizo por extorsión ante la Oficina de Ciber Crimen de la Policía y la investigación estará cargo del fiscal de Flagrancia Leonardo Morales. En la denuncia Ghione aseguró que Álvarez le envió audios amenazantes a la denunciante con el objetivo de forzarla a entregar pruebas que llevaran a la fiscal a una investigación penal.

Mientras tanto, Pappaso lo denunció por violencia psicológica. "Hace alrededor de una semana me llamaba, me mandaba mensajes, me mandaba audio de forma extorsiva y amenazadora diciéndome que si no [se emitían los audios] voy a ir en cana, ya que él conduce un programa de televisión y conduce una radio también", se lee en la denuncia, consignada por Montevideo Portal.