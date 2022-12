Ronald Araujo regresó a entrenar en Barcelona y ya tiene una fecha para volver a jugar

Ronald Araujo regresó este jueves a los entrenamientos en la Ciudad Deportiva de Barcelona. Después de la eliminación de Uruguay del Mundial Qatar 2022, el zaguero uruguayo viajó a Barcelona y el cuerpo técnico le dio unos días de descanso que los pasó en Uruguay.

Si bien Araujo integró el plantel celeste en Qatar, no participó de los partidos porque se estaba recuperando de una operación producto de una avulsión del tendón del aductor.

La idea del técnico Diego Alonso era que pudiera jugar en octavos de final frente a Brasil, pero no fue posible porque Uruguay quedó eliminado en la fase de grupos.

El termo y el mate de Ronald Araujo

El futbolista se lesionó el 23 de setiembre, al minuto de juego de un amistoso de la selección frente a Irán en Austria. Fue operado por el doctor Lasse Lempainen, bajo la supervisión de los servicios médicos del Barcelona, en Turku (Finlandia).

Hace tres meses que no juega y su objetivo es estar en forma para el último partido de 2022. El 31 de diciembre a la hora 10 de Uruguay, Barcelona se enfrenta al Espanyol por la LaLiga. Esa es la meta del futbolista, aunque el técnico Xavi no lo arriesgará si el defensor no se encuentra 100% recuperado.