Rupert Murdoch abandona su imperio mediático y cede las riendas a su hijo Lachlan

Lachlan Murdoch entró en escena. El miércoles, su padre, Rupert Murdoch, dejó oficialmente la presidencia de News Corporation, la rama de medios gráficos fundada por el magnate, marcando el fin de una era.

Rupert dijo que seguirá desempeñando un papel activo en la empresa, aunque pasará formalmente a ser presidente honorario de Fox Corporation, la empresa matriz de Fox News y otros activos de su poderosa transnacional de medios.

En su discurso del miércoles ante el consejo de administración de News Corporation, Murdoch habló de las "oportunidades y los retos" de la Inteligencia Artificial (IA) y llamó la atención sobre la situación de Evan Gershkovich, el periodista de The Wall Street Journal que permanece detenido en Rusia.

También atacó a la "élite intolerante" que, según él, "considera anatema las opiniones divergentes", en referencia a los políticos liberales y demócratas, representados por Joe Biden en la Casa Blanca.

A los 92 años, Keith Rupert Murdoch, finalmente deja la vida activa como empresario de medios. Nació en Melbourne, Australia, se nacionalizó estadounidense y tiene fuerte presencia en Reino Unido.

Fundó y es principal accionista de Fox News, que comprende medios y cadenas de televisión como Fox y Sky. Anteriormente, también fue dueño de 21st Century Fox, que fue vendida a The Walt Disney Company en 2017.

Es hijo del periodista sir Keith Murdoch, que había consolidado el holding empresarial News Limited, el cual heredó tras la muerte de su padre en 1952, asumiendo la presidencia con 20 años.

A partir de entonces, Murdoch comenzó a adquirir varios periódicos en Australia y Nueva Zelanda, tras lo cual se expandió a Reino Unido, con la adquisición de los diarios The Sun y News of the World, punto de partida del imperio mediático que daría forma a News Corporation.

A lo largo de su vida, no ocultó que los medios sirven para favorecer sus posiciones políticas y para frenar los numerosos casos legales a los que se enfrentó, con acusaciones que van desde practicar acciones monopólicas hasta canalizar los beneficios de sus negocios mediante paraísos fiscales.

El miércoles, en su despedida, Murdoch terminó su discurso elogiando a su hijo mayor, Lachlan, a quien describió como su digno sucesor, apto para sentarse en la presidencia y dirigir el grupo en el futuro.

Rupert describió a Lachlan como un "líder de principios" y un "creyente en el propósito social del periodismo. Al igual que mi padre, creo que la humanidad tiene un alto destino, y Lachlan sin duda comparte esa creencia", dijo Rupert. "Ese sentido del destino no es sólo una bendición, sino una responsabilidad".

Lachlan, de 52 años, estuvo a la sombra de su padre durante su etapa en el negocio familiar, pero desempeñó funciones de liderazgo en las empresas de la familia durante décadas. Su perfil se elevó cuando asumió el papel de presidente ejecutivo en 2015 en lo que entonces era 21st Century Fox.

Después de que Disney adquiriera la mayor parte de los activos de Fox, Lachlan se impuso a su hermano menor James, de ideas progresistas, que es dos años menor.

Lachlan pasa mucho tiempo en Australia, lejos de las empresas que supervisa.

El activo más notable que tendrá que dirigir Lachlan Murdoch es el canal Fox News, que desató sobre el mundo torrentes de propaganda deshonesta y peligrosa, gran parte de ella recientemente al servicio del desprestigiado expresidente Donald Trump, que intenta recuperar el poder.

En cambio, en uno de los grandes temas de estos tiempos, los ataques a los cimientos mismos del sistema democrático de Estados Unidos, Lachlan y su padre no sólo no plantaron cara a los poderes amenazadores, sino que desempeñaron un papel activo en la elevación de sus venenosas mentiras. Lachlan y Rupert permitieron que la desinformación electoral se apoderara de sus emisiones –y Lachlan, en particular, defendió después públicamente la cobertura electoral del canal en 2020– a pesar de que las mentiras que la saturaron le habían costado a su empresa la mayor parte de US$ 1.000 millones en acuerdos legales a raíz del caso Dominion Voting Systems.

Ahora que su padre se hace a un lado y Lachlan asume el trono, no hay que esperar que los medios de comunicación adquieran un tono diferente bajo su liderazgo. El propio Lachlan prometió a los inversores a principios de este año que no habría "ningún cambio" en la estrategia de Fox News, aunque hay que señalar que fue antes del anuncio de que Rupert cedería la corona.

Sin embargo, la esperada sucesión plantea la cuestión de si Lachlan ocupará algún día el puesto de rey de los republicanos que su padre había ocupado durante décadas. Jim Rutenberg, reportero de The New York Times, que durante años informó ampliamente sobre la familia Murdoch, señaló el miércoles a CNN que, con Rupert, "se ve a los principales candidatos republicanos venir a la Avenida de las Américas y besar el anillo e intentar calentarlo". Y añadió: "¿Será Lachlan esa persona?".

Rutenberg dijo que estará muy atento a qué efecto tendrá, si es que tiene alguno, la transición de Rupert al estatus de presidente emérito.

"Mi principal interés está en dos cosas –dijo Rutenberg a CNN–. Murdoch indica que va a seguir muy involucrado. Entonces, ¿hasta qué punto se trata de un traspaso total del testigo si Murdoch sigue asistiendo a reuniones y aportando como el magnate de los medios de comunicación más famoso que jamás haya existido?".

"Y en segundo lugar", continuó Rutenberg, "si se trata de un verdadero relevo, ¿pasará Lachlan a desempeñar el papel que su padre tuvo en los medios de comunicación y la política estadounidenses durante al menos dos generaciones? Rupert se convirtió en una presencia omnipresente en la política estadounidense a mediados de los años ‘70. ¿Dará Lachlan un paso al frente y será una figura, una persona notable, o mantendrá su postura actual, que en realidad es la de alguien que se queda atrás y no le gusta estar en primera fila?".