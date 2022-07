Rusia insiste en que armas destinadas a Ucrania aparecen en el mercado negro y paralelamente reduce la entrega de gas a Alemania

"Se registra una circulación de armas y municiones casi descontrolada, muchas de las cuales, principalmente occidentales, comenzaron a aparecer en el mercado negro", dijo el fiscal general de Rusia Ígor Krasnov este jueves a su homólogo de Kirguistán, Kurmanul Zulushev. Advirtió que los países de la OTAN están "jugando con fuego" al suministrar armamento a Ucrania.

Además, Krasnov recalcó que Rusia inició miles de casos penales por "el exterminio que el régimen de Kiev realiza sobre la población de Donbás".

Por su parte el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, afirmó que cualquier cargamento que contenga armas para Ucrania sería un objeto de “ataque legítimo” por parte de Rusia.

A su vez, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en el mismo día aseguró que “los intentos de saturar a Ucrania de armamento no favorecen las conversaciones ruso-ucranianas” y que “tendrán un efecto negativo”.

Por otra parte, los países que entregan armamento a Kiev también impusieron sanciones a Rusia que, a su vez, parece disminuir la entrega de gas a través del gasoducto NordStream.

Hasta el momento, la única iniciativa que llegó a buen puerto en los pocos diálogos que mantienen Moscú y Kiev refiere a la salida de los buques con trigo desde puertos ucranianos en el mar Negro.

Entregas de gas

El jueves la agencia alemana DW informa que Rusia aduce “motivos técnicos” para reducir aún más los flujos de gas a Alemania en momentos en que Europa llama al ahorro. Seis días después de que el gasoducto Nord Stream 1 volviera a ponerse en funcionamiento al 40% de su capacidad máxima, este miércoles quedó en el 20% de su potencia. Desde Alemania reiteran que estos recortes son una “estrategia de guerra” por parte de Moscú y no corresponde a problemas técnicos.

Gazprom bajó este miércoles el suministro de gas a Alemania a la quinta parte de la capacidad del gasoducto Nord Stream 1, la principal ruta de entrega a Europa de gas ruso, como lo informa el operador de la infraestructura en su página web.

La autoridad competente en Alemania confirmó la reducción al 20% de la capacidad, lo que significa la mitad de lo que se estaba recibiendo en los últimos meses. Gazprom anunció el lunes que llevaría a cabo la reducción citando reparaciones de equipos, lo que aumenta aún más los temores de que Rusia podría cortar el suministro de gas por completo tratando de obtener influencia política sobre Europa, mientras varios países intentan reforzar sus niveles de almacenamiento para el invierno.

¿Hay armas en el mercado negro?

La agencia alemana, en un despacho del 5 de julio, informó sobre la denuncia de Rusia respecto de que una parte de las armas entregadas por los países occidentales a Ucrania han terminado en el mercado negro o en países de Medio Oriente, “pero no presentó ninguna prueba en apoyo de su denuncia”.

La realidad es que los países de la OTAN, según consigna DW, han entregado a Ucrania tanques, piezas de artillería y otros equipos militares “para hacer frente a la invasión militar rusa”.

Las cifras, según el ministro ruso de Defensa Serguéi Shoigú serían de 28.000 toneladas de armas. El ministro dijo que el propósito es "prolongar el conflicto" y “desangrar a Rusia”.

En un discurso televisado, Shoigún afirmó que "algunas armas extranjeras que Occidente está entregando a Ucrania se están extendiendo por la región de Medio Oriente y también ingresando al mercado negro”.

Los ataques rusos "continuarán hasta que los objetivos puestos por el comandante supremo en jefe (Putin) sean alcanzados completamente", señaló Shoigú.

La versión rusa

El jefe de la delegación rusa en las negociaciones que se llevan a cabo en Viena sobre la seguridad militar y control de armas, Konstantín Gavrílov, también reafirmó que armas destinadas a Ucrania ya están en Medio Oriente.

"Existe el peligro de que las armas ligeras - tales como Javelin, de defensa aérea y antitanque portátiles - de la zona del conflicto, se propaguen por todo el mundo. Ya se registran hechos de su venta en el mercado negro y del envío al Oriente Medio, a Idlib. Vimos las respectivas secuencias de vídeo", dijo Gavrílov al canal de televisión ruso Rossiya 24.

Los europeos no entienden que "están jugando con el fuego", porque esas armas pueden caer en manos de los terroristas, comentó el diplomático.

Además señaló que no se puede dar crédito a las aseveraciones de Kiev de que los sistemas estadounidenses HIMARS de lanzacohetes múltiples no se usarán para atacar a Rusia.

EEUU anunció que entregará a Ucrania sistemas HIMARS a condición de que Kiev no los use para atacar objetivos en el territorio ruso. Volodimir Zelenski confirmó en público que esa exigencia se cumplirá. Al mismo tiempo, el diputado de la Rada Suprema (Parlamento ucraniano) Yegor Chernov no descartó la posibilidad de lanzar ataques con esos misiles contra el territorio de Rusia.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, al comentar las palabras de Zelenski dijo que la parte rusa no le da crédito, puesto que no ha cumplido ni una promesa de las que dio sobre la solución del conflicto en Donbás.

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, declaró que si a Ucrania le suministran cohetes de largo alcance, Rusia sacará las respectivas conclusiones y usará sus medios de destrucción contra las instalaciones que ha evitado atacar hasta ahora en Ucrania.