Rusia y Estados Unidos mantienen contactos para revivir el acuerdo sobre armas nucleares

El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, no solo ha estado discretamente en contacto con sus homólogos rusos Yuri Ushakov y Nikolai Pagtrushev para minimizar el riesgo de que la guerra entre Kiev y Moscú se extienda más allá de las fronteras de Ucrania, según reveló el diario Wall Street Journal. También inició tratativas con sus contrapartes para que Rusia y Estados retomen las negociaciones en el marco de New START, el único tratado sobre armas nucleares vigente entre ambas potencias, según la influyente Foreign Affairs

“La administración Biden ha anunciado que reiniciará las conversaciones sobre el control de armas nucleares con Rusia, incluso cuando aumentan las tensiones por la guerra en Ucrania”, informó la publicación esta semana. Sin revelan las fuentes, el último boletín de la revista, que edita el Consejo de Relaciones Exteriores con sede en Washington y está integrado por exfuncionarios, especialistas y académicos, las conversaciones tendrían lugar en El Cairo, Egipto, “en un futuro cercano”.

De concretarse sería el primer paso de ambas partes para revivir la agenda de control mutuo desde que el presidente Joe Biden detuvo las negociaciones luego que Rusia invadiera Ucrania. La lectura de Foreign Affairs destaca que las conversaciones preliminares “representan una prueba sobre si Estados Unidos y Rusia pueden llevar a cabo negociaciones diplomáticas a nivel de trabajo sobre temas importantes”, incluso “cuando las armas fabricadas en Estados Unidos contribuyen al creciente número de muertos rusos en los campos de batalla”, señala el artículo.

Según la publicación, las conversaciones muestran la voluntad del gobierno de Biden de comprometerse con el presidente ruso, Vladimir Putin, en temas de política exterior, aun cuando la Casa Blanca ha puesto en marcha una gran cantidad de sanciones económicas y “pretenda convertir a Rusia en un paria internacional”.

El tratado de reducción de armas New START limita la cantidad de armas nucleares de alcance intercontinental en los arsenales de Washington y Moscú, al tiempo que permite según lo convenido, que cada parte realice hasta 18 inspecciones anuales in situ a las instalaciones del otro país para verificar la cantidad de ojivas nucleares, vehículos de lanzamiento y otros detalles.

Se trata del único acuerdo sobre el control de armas que queda en vigor entre la Casa Blanca y el Kremlin, que respectivamente tienen el primer y segundo arsenal más grande del mundo. Según los términos del tratado, que se firmó por primera vez en 2010, ambos países acordaron limitar a 1.550 la cantidad de ojivas que pueden desplegar.

En febrero de 2021, poco después de asumir la presidencia, Biden acordó renovar el New START con Rusia por cinco años más, hasta 2026, y la última vez que ambos países convocaron a una reunión fue en octubre del año pasado. “Reavivar las conversaciones sobre el New START ha sido un objetivo discreto de la Casa Blanca y el Departamento de Estado desde al menos este verano, según los funcionarios estadounidenses familiarizados con el asunto”, señala la nota.

La publicación cita a Rose Gottemoeller, exsecretaria general adjunta de la OTAN. Gottemoeller, ahora dedicada a la actividad académica en la Universidad de Stanford, fue enviada para el control de armas por parte de Estados Unidos y ayudó a negociar el New START en los años 2009 y 2010. La exfuncionaria acogió con satisfacción la medida y evaluó que las últimas discusiones nucleares no deben verse como una concesión a Rusia.

“No siempre podemos elegir con quién negociamos, pero si tenemos un problema que es de nuestro interés para la seguridad nacional, tenemos que trabajarlo”, afirmó Gottemoeller. “Hemos logrado acuerdos con los rusos durante algunas horas muy oscuras en nuestra relación bilateral”, recordó la experta.

Tanto Washington como Moscú habían acordado pausar las inspecciones en marzo de 2020, al comienzo de la pandemia. Sin embargo, según la publicación, “la invasión de Rusia a Ucrania ha puesto de relieve el arsenal nuclear de Moscú” y acrecentado los riesgos de una guerra nuclear debido a que “Estados Unidos y los aliados de la OTAN transportan armas y municiones a Ucrania para hacer retroceder al ejército ruso”.

El artículo, además, pone el acento en lo que califica como las “amenazas apenas veladas de que Rusia podría desplegar armas nucleares para proteger su territorio militar o el ocupado en Ucrania”. No obstante, destaca que “los funcionarios occidentales creen que es simplemente una amenaza política para convencer a la OTAN que deje de apoyar” a Kiev. Señalamiento que relativiza al puntualizar que los mismos observadores “temen que las continuas derrotas de Rusia en el campo de batalla pongan a Putin bajo una nueva presión para encontrar formas de cambiar el rumbo de la guerra”.

Por lo pronto, en agosto, Rusia prohibió a los inspectores estadounidenses visitar sus sitios nucleares, argumentando que las sanciones de Washington y las restricciones de viaje a Rusia les habían impedido a sus expertos viajar a Estados Unidos para realizar las inspecciones. Los funcionarios estadounidenses, en tanto, respondieron que las sanciones y las restricciones de viaje eran "totalmente compatibles" con las inspecciones de rutina del New START.

Los contactos entre Moscú y Washington, como así también la posibilidad de una reunión en El Cairo se enmarca en las funciones de la Comisión Consultiva Bilateral (BCC) del tratado, ámbito en el que las partes deberían discutir cómo implementar el acuerdo en la práctica.

“Se espera que el reinicio de las inspecciones in situ sea un tema principal de la agenda de la reunión”, señala la publicación. La nota, además, agrega que incluso sin las inspecciones in situ, “Washington ha estado monitoreando de cerca los sitios de las armas nucleares rusas con imágenes satelitales”, al tiempo que subraya que funcionarios y exfuncionarios estadounidenses confirmaron que Moscú “continúa notificando a Washington sobre los movimientos de sus fuerzas nucleares, de acuerdo con los requisitos del tratado”.

“No es que hayamos estado ciegos a lo que sucede dentro de las fuerzas nucleares rusas, pero volver a las inspecciones in situ es un aspecto importante de la verificación del tratado”, dijo Gottemoeller. Por su parte, el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, restó importancia a las expectativas de que haya grandes avances en el control de los arsenales nucleares en la próxima reunión de la BCC. Prive, no obstante, afirmó dijo que Estados Unidos no interrumpirá el diálogo.

“Cuando se trata de Rusia, por supuesto que tenemos los ojos abiertos. Somos realistas sobre lo que puede implicar el diálogo y lo que se puede lograr”, afirmó esta semana durante una conferencia de prensa. “Hemos sido muy cuidadosos y nos aseguramos que la capacidad de nuestros dos países para intercambiar mensajes y entablar un diálogo no se atrofie”, detalló.

Declaración que está en línea con lo expresado por el general Mark Milley, Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas estadounidenses y también la máxima autoridad militar de OTAN, quien en días pasados que tanto Moscú como Kiev deben admitir que “la victoria en el sentido estricto de la palabra, probablemente no se pueda lograr por medios militares”.