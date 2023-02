Rutas de América 2023: Matías Presa fue el ganador; había estado dos años sin correr por un control adverso y ahora consiguió el triplete

Matías Presa del Club Cerro Largo, ganó de punta a punta la edición de Rutas de América 2023.

No es algo desconocido para él, ya que lo consiguió en 2018 y 2019.

Pero el 16 de abril de 2021, Matías Presa pudo volver a lo que más ama, el ciclismo.

Presa estuvo dos años sin competir por un dopaje adverso

Fue habilitado su regreso luego de que se cumplieron dos años de sanción por un resultado adverso en un control antidopaje.

Estuvo esos dos años sin competir y entrenando solo, pensando en el regreso.

Al confirmarse el fallo definitivo de la UCI, Presa se manifestó en su página de Facebook en enero de 2020 para explicar qué fue lo que lo llevó a cometer “uno de los errores más grandes" de su vida, como señaló, y destacó que no lo hizo para tener un mejor rendimiento, ya que al otro día abandonó la prueba.

Matías Presa cuando ganó su primera Rutas de América en 2018

"Es difícil encontrar las palabras para salir a explicar mi situación en estos momentos, pero considero necesario dar algunas explicaciones porque vivimos en una sociedad que te juzga por y para todo”, indicó en el comienzo de su nota.

Y añadió: “Hoy después de una larga y difícil espera me llegó la sentencia de la Unión Ciclista Internacional, en la cual me dieron dos años de suspensión a partir de la fecha del control que tuvo resultado adverso”. “Aquel 17 de abril que no voy a olvidarme más porque cometí uno de los errores más grandes de mi vida, pero dicen que de los errores se aprende, y de este puedo asegurar que aprendí muchísimo".

Presa señaló que no le gustaba justificar lo que hizo. “Sé que lo que hice estuvo mal, pero en ese momento no tenía cabeza para nada”, indicó. “Los que me conocen saben que no estaba en mi mejor momento, es más, en esa Vuelta del Uruguay tuve uno de los peores resultados de toda mi carrera, me dio vergüenza hasta tener que poner pie a tierra, pero no podía seguir así”, señaló.