Matías Presa admitió su dopaje: “Me equivoqué y elegí hacer algo que me arrepiento”

El ciclista Matías Presa, uno de los más destacados de Uruguay, ganador de las últimas dos ediciones de Rutas de América, segunda prueba más importante del medio local, recibió una sanción de dos años por parte de la Unión Ciclista Internacional (UCI) debido a un control antidopaje adverso.

Al pedalista de Cerro Largo se le detectaron metabolitos de cocaína en una prueba realizada el 17 de abril de 2019, en medio de la disputa de la Vuelta Ciclista del Uruguay, la principal competencia de la Federación Ciclista Uruguaya.

Presa, de 29 años, podrá volver a competir el 18 de abril de 2021, cuando se le levante la sanción.

“Cometí uno de los errores más grandes de mi vida”

Al confirmarse el fallo definitivo de la UCI, Presa se manifestó en su página de Facebook para explicar qué fue lo que lo llevó a cometer “uno de los errores más grandes" de su vida, como señaló, y destacó que no lo hizo para tener un mejor rendimiento, ya que al otro día abandonó la prueba.

"Es difícil encontrar las palabras para salir a explicar mi situación en estos momentos, pero considero necesario dar algunas explicaciones porque vivimos en una sociedad que te juzga por y para todo”, indicó en el comienzo de su nota.

Carlos Pazos

Matías Presa

“Hoy después de una larga y difícil espera me llegó la sentencia de la Unión Ciclista Internacional, en la cual me dieron dos años de suspensión a partir de la fecha del control que tuvo resultado adverso”, agregó. “Aquel 17 de abril que no voy a olvidarme más porque cometí uno de los errores más grandes de mi vida, pero dicen que de los errores se aprende, y de este puedo asegurar que aprendí muchísimo".

Presa señaló que no le gustaba justificar lo que hizo. “Sé que lo que hice estuvo mal, pero en ese momento no tenía cabeza para nada”, indicó. “Los que me conocen saben que no estaba en mi mejor momento, es más, en esa Vuelta del Uruguay tuve uno de los peores resultados de toda mi carrera, me dio vergüenza hasta tener que poner pie a tierra, pero no podía seguir así”, señaló.

“Quizá hay mucha gente que lo sepa, y otros que no, pero hace ya unos años con Cecilia (su pareja) decidimos ser padres, camino que no ha sido nada fácil para nosotros porque en dos oportunidades nos tocó perder, sin tener respuestas de los médicos y solo escuchando a la gente decirnos que ‘éramos jóvenes y algún día íbamos a poder’”, reveló.

“En esos momentos es difícil pensar que vas a lograrlo, y fue ahí, después de la segunda pérdida, poco antes de largar la Vuelta del Uruguay que no tuve cabeza para nada, ni mi pareja, ni yo, porque nosotros siempre nos apoyamos en todo, pero esto iba más un poco más allá porque no entendés por qué nos pasan estas cosas si hay muchas personas que quedan sin desearlo”, agregó Presa.

Los cinco mejores de Rutas de América 2018: Matías Presa, Ignacio Maldonado, Néstor Pías, Robert Mendez y Vanderlei Melchior

El ciclista señaló que en ese entonces cometió su “error”. "Fue justo ahí que me equivoqué y elegí hacer algo que hasta el día de hoy me arrepiento y me seguiré arrepintiendo, pero estoy tranquilo porque sé que yo estaba mal y no lo hice pensando en rendir más, al contrario, al día siguiente fue que abandoné la competencia”.

“He escuchado decir muchas cosas todo este tiempo, entre ellas que dependo de la sustancia que se me encontró, cosa que no es así. Problemas tenemos todos, simplemente yo pensé solucionarlo de manera equivocada y hoy estoy sufriendo al igual que mi pareja y toda mi familia”, agregó.

Pese al mal momento, Presa contó que volverá a ser padre. “Gracias a Dios la vida da muchas vueltas, entre ellas positivas, y después de tanto sacrificio con Cecilia estamos llegando al final de un embarazo más que buscado, con mucho sacrificio. Estamos felices con mi hija Fiore que va a tener una hermanita”.

“Quiero dar las gracias a todas las personas que me han apoyado todo este tiempo, a todos los que de alguna manera han estado pendiente de mí. Gracias a mi familia, mis amigos de toda la vida, la gente del barrio, a todo el Club Ciclista Cerro Largo, a la Intendencia Departamental, a Rafael Rivero, y a toda la gente que te ve y te da un aliento para poder seguir adelante. 'No está muerto quien pelea'", concluyó el ciclista en su nota.