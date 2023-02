Rutas de América 2023: Matías Presa: "Este triunfo es para la gente que no creía más en mí"

Matías Presa consiguió este domingo el título de Rutas de América 2023, por lo que llegó a tres ganadas, al haberlas conseguido anteriormente en 2018 y 2019.

Luego del triunfo, y muy emocionado hasta las lágrimas, El Piojo, como lo conocen todos, habló.

"Quiero agradecer a mis compañeros. Tengo el mejor equipo que me respaldó durante estos días, mi familia, mi pareja que me banca todos los días del año. Este triunfo es para la gente que no creía más en mí, que creyó que había pasado la era del Piojo", dijo luego del triunfo en Radio Nacional.

Y añadió: "Tengo una gran alegría, emoción, después de esos dos años que pasé bastante mal (en los que estuvo suspendido por un antidopaje adverso), que volví y no encontraba mi nivel, poca gente estaba a mi lado, pero me pone muy feliz".

Igualó a Federico Moreira, Carlos Alcántara y Matías Médici con tres triunfos en Rutas de América.

Al respecto, dijo: "Recuerdo hace años a Federico. Con Matías Médici me tocó perder, y con Federico, corro con su hijo que es una excelente persona".

Presa sostuvo que "a veces no creo todo lo que hice y gané, incluso ganar competencias en Europa. Un gran sacrificio por amor a la bicicleta, Hay que disfrutar y seguir".