"Salinas mintió": Casa de Galicia insiste en críticas al MSP y lo responsabiliza del concurso

Casa de Galicia necesita US$ 12 millones para un fideicomiso con el que, asegura, podría costear sus deudas. Sin embargo, el Ministerio de Salud Pública (MSP) rechazó la partida y la empresa entró en concurso. Mientras que el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, defendió la decisión y dijo que "pedir el concurso no es más que admitir la dificultad que enfrenta la institución", los directivos de la mutualista responsabilizan a las autoridades sanitarias de haber impedido el salvataje y acusan al jerarca de "mentir".

El pasado 15 de octubre, un comunicado de la junta directiva de Casa de Galicia expresó que "a pesar de que el proyecto fue presentado a inicios de julio y las autoridades eran conscientes de la urgencia respecto a la obtención de dichos fondos", hasta la fecha no habían recibido "respuesta alguna del MSP, ni de otra autoridad competente". Agregaron que tampoco les dieron cuenta "de la opinión de los veedores", que realizaron un informe sobre el proyecto.

Según el último Estado de Situación Patrimonial presentado al gobierno por Casa de Galicia, de octubre de 2019 a setiembre de 2020, la empresa tuvo un total de pérdidas de $ 285.382.131 ajustados a la inflación, unos U$S 6.7 millones a la fecha.

"Pedir el concurso no es más que admitir la dificultad que enfrenta la institución. Hace menos de 18 meses se le otorgó un fideicomiso con cesión de las cuotas Fonasa (Fondo Nacional de Salud) por 20 millones de dólares, y pide 12 millones de dólares más sabiendo que en 2020 están comprometidos 100% de los fondos Fonasa. La institución cuadriplica la media de endeudamiento del sector”, dijo en rueda de prensa Salinas este martes, tras ser consultado sobre el reclamo de la mutualista.

El presidente de la junta directiva de Casa de Galicia, Alberto Iglesias, redobló la apuesta este miércoles en rueda de prensa, y dijo que "el ministro Salinas mintió" sobre el fideicomiso recibido hace 18 meses por la institución. Según Iglesias, ese préstamo fue recibido en diciembre de 2019, hace 21 meses, gracias a un acuerdo con el gobierno de Tabaré Vázquez. "Nos apena muchísimo que se vista con ropa ajena y quiera decir que lo que nos dio el doctor Tabaré Vázquez él tuvo algo que ver, porque es mentira, flagrante mentira", soslayó Iglesias.

Además, Iglesias acusó a Salinas de no haber ido a Casa de Galicia. "Se le pidió muchas veces que viniera y no vino, con el agravante que esta junta directiva le pidió entrevistas que nunca concedió", declaró el directivo, y agregó que el ministro "se va a tener que hacer responsable" de lo que suceda con el centro de salud.

Este martes, Salinas dijo que el gobierno va a "asegurar y preservar la continuidad asistencial de los socios", que son "el centro y eje de preocupación", y que "en segundo término" también se pretende "preservar las fuentes laborales”.

Qué pretende hacer Casa de Galicia con el fideicomiso

A través del fideicomiso, la intención de Casa de Galicia es construir "el mejor centro quirúrgico para ojos en el Uruguay". Iglesias sostuvo que se han podido realizar "muchísimas obras" desde la entrega del fideicomiso de US$ 20 millones en 2019. Entre ellos, la empresa destacó en su informe de gestión 2018-2021 la reforma de dos policlínicos, la construcción de dos blocks quirúrgicos y mejoras estructurales, como la fachada de su edificio en Sayago.

Aunque aseguró que llevan 21 meses pagando en fecha los salarios, el presidente de la directiva dijo que la decisión de no brindar el fideicomiso "no va a permitir pagar el BPS". "Y al no pagar el BPS va a caer el certificado, y si cae el certificado no vamos a tener recursos para seguir pagando los salarios", explicó Iglesias.

En la cúpula del MSP alegan que esa situación evidencia la inestabilidad de la institución.

Un "plan B" complicado

Desde Casa de Galicia no encuentran otra solución a corto plazo para regularizar la situación económica. Existe un plan B, aseguró Iglesias, que es continuar con el desempeño actual, que le permite obtener ahorros por "buena administración".

Sin embargo, lamentó que ese "es un camino muy largo, es un camino muy difícil", y remarcó que "hay un momento que usted puede ahorrar, y puede ajustar, y llega un momento que llega a lo máximo que puede para obtener recursos frescos".

"Para algunos no es tan serio"

Al recibir el pedido de financiamiento, el MSP pidió a dos técnicos realizar un informe sobre la situación de Casa de Galicia. Alberto Iglesias argumentó que el informe fue positivo, pero que la cartera le dio estado de "secreto". Iglesias declaró que la Junta Nacional de Salud (Junasa) no pudo acceder al informe.

El presidente de la junta dijo que todas las instituciones de salud están endeudadas en mayor o menor medida.

Salinas cree que hay diferencia de criterios a la hora de brindar apoyo económico desde el MSP: "Para algunos no es tan serio, y les pueden dar decenas de millones de dólares, y para otros el endeudamiento es gravísimo, con los plazos que precisa", cuestionó Iglesias.