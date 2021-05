Salinas: récord contagios de covid del jueves "no es fácil de digerir"

"A la población, luego de las cifras de ayer que no son fáciles de digerir, pero son explicables, decirles que el camino es la vacunación. Vacunar cada vez más". Así se refirió el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, este viernes en rueda de prensa respecto a los números de contagios de covid-19 registrados este jueves en Uruguay, 4.581 casos, récord diario desde que se declaró la emergencia sanitaria.

Una cifra de más de 4.000 casos diarios no se registraba desde el 15 de abril, cuando hubo 4.412 –incluidos 648 de días anteriores que no habían sido reportados–. Ese día, el índice de Harvard, que mide la cantidad de contagios promedio durante una semana cada 100 mil habitantes, se había situado en 91,50. Por encima de 25 es zona roja.

El índice de Harvard volvió a ubicarse en 90 este jueves. En el Ministerio de Salud Pública (MSP) concluyeron que este aumento de casos es un efecto de las reuniones realizadas el Día de la Madre, que se celebró el 9 de mayo, dijeron a El Observador fuentes de la cartera.

La escalada también se reflejó en los casos activos de covid-19 que hubo en el país, con 30.973 personas cursando la enfermedad. Esta situación también hace retroceder a los números de mediados de abril porque fue el 18 de ese mes que se abandonó la franja de más de 30 mil casos activos.

El presidente Luis Lacalle Pou fue consultado este viernes por la situación y dijo que el aumento pudo darse por la cantidad de test realizados (21.021). "Después entra la explicación –que no sé si me cierra del todo, debería tener más elementos– de que hace tantos días se hicieron tantas actividades y por ende el salto de los casos", dijo el mandatario, aunque acotó que no es un "especialista en el tema".

Salinas insistió este viernes en la importancia de la vacunación y dijo que Uruguay lleva suministradas 2,5 millones de inyecciones, equivalentes a 72 dosis por cada 100 habitantes.

De acuerdo a las cifras de este viernes, el 44% de la población uruguaya está vacunada con al menos una dosis, mientras que 27,5% tiene las dos. Salinas añadió que hay 900 mil personas que "están ya con fecha agendada" entre primeras y segundas dosis, y que "sobre el fin de la semana que viene habrá 300 mil cupos" para quienes siguen en la lista de espera. "Esta es la salida de la pandemia. No hay otra salida que vacunarse . Vacunarse, vacunarse y vacunarse", finalizó.