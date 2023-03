Salvador Ferrer: “Estamos trabajando en nuevas soluciones, dada la crudeza de esta sequía”

Por Juan Samuelle, enviado a Soriano

“La Expoactiva es un encuentro de referencia para el agro uruguayo, se lo ganó a fuerza de constancia, profesionalismo y mucho trabajo”, afirmó el economista Salvador Ferrer, presidente del directorio del Banco de la República (BROU), en una entrevista que concedió a El Observador.

En la misma, entre otras consideraciones, definió como “una gran alegría” para el BROU el haber colaborado, con el financiamiento, en el cumplimiento del sueño de la gremial anfitriona, la Asociación Rural de Soriano (ARS), de disponer de un campo propio como sede de la muestra.

Sobre la sequía, destacó que “puso de manifiesto una vez más el rol y la misión del Banco País”. Además de detallar el conjunto de ayudas encaminadas y señalar que “estamos trabajando en nuevas soluciones, dada la crudeza de esta sequía”, consideró un tema clave, el del cumplimiento de los pagos acordados por parte de los productores.

Sobre desafíos trazados dijo: “Nos interesa poder ser un actor relevante en todo aquello que tenga que ver con dinamizar soluciones de alumbramiento de agua y riego de forma generalizada”.

¿De qué modo define la relevancia que para el BROU tiene la Expoactiva Nacional?

La Expoactiva es un encuentro de referencia para el agro uruguayo, se lo ganó a fuerza de constancia, profesionalismo y mucho trabajo. Para el Banco País estar presente es muy importante, porque en su apoyo al agro cumple su doble misión: generar negocios que fortalecen la capacidad del Estado para dar mejores servicios, y al mismo tiempo apuntalar a productores que generan empleo, exportación, innovación, desarrollo. Estamos presentes con soluciones, en las buenas y también en los desafíos, y nuestra presencia es un mensaje en sí mismo que mucho valoramos.

¿Qué significó ser parte del diseño y la ejecución de un sueño hecho realidad: que la ARS pueda hacer la Expoactiva Nacional en un campo propio?

Es una gran alegría poder colaborar con el equipo de la Asociación Rural de Soriano para alcanzar el sueño del campo propio, algo de lo que conversamos en más de una oportunidad y que, finalmente, pudieron concretar con la compra de un campo vecino a donde solía hacerse la exposición; desde el banco pudimos acompañar con el financiamiento.

Y para un año complejo como sin dudas lo es este para el sector agropecuario, es la demostración de la resiliencia de la que siempre hablamos, en la práctica. Vamos a disfrutar una Expoactiva reluciente, en crecimiento y de estreno. Nosotros mismos los esperamos con local renovado y entusiasmo renovado, por supuesto.

En este escenario adverso, dada la sequía, ¿de qué modo el BROU ha colaborado con los sectores comprendidos en la emergencia agropecuaria?

Aunque es difícil encontrar algo positivo, creo que la sequía puso de manifiesto una vez más el rol y la misión del Banco País.

Reaccionamos con velocidad y con la sensibilidad que este problema requiere. El problema existe y no podemos hacer magia, pero le quitamos al productor mucha carga de su mochila: diferimos 180 días los vencimientos de pagos de cuotas sin costo y sin afectar la categoría de riesgo, aumentamos 10% las líneas de crédito para que aquel cliente necesitado pudiera disponer rápidamente de financiamiento, fortalecimos las soluciones para extender el riego en el sector, como por ejemplo a través de la solución de “agua para tu parcela” en donde extendimos el financiamiento hasta el 90%, sin tope de monto, con plazos de hasta 10 años, y con 90 días libres de intereses. Dispusimos el “financiamiento especial para la emergencia hídrica” con un monto fijo por animal, al igual que en emergencias anteriores, y la posibilidad de acceder a un crédito exprés por montos de hasta US$ 25 mil con mínimos requisitos. Implementamos el Siga para Pymes Agropecuarias con comisión (del 0,60%) a cuenta del BROU y reducción (de 0,50%) en las tasas, mediante lo cual estamos en condiciones de otorgar créditos hasta US$ 245 mil para empresas con ventas de hasta 75 millones de Unidades Indexadas.

Y ya estamos trabajando en nuevas soluciones, dada la crudeza de esta sequía.

¿En el conjunto de acciones emprendidas por el BROU, qué relevancia tiene lo relacionado con el sector de los agronegocios?

Hemos dicho en más de una oportunidad que el sector agropecuario, o la agroindustria en su conjunto, representa para el Banco País cerca del 60% de la exposición a nivel empresarial. Cuando anunciamos los diferimientos decíamos que eran unos 6.000 clientes los afectados dentro del sector agropecuario, y que el diferimiento automático de vencimientos que hacíamos para aquellos con deudas de menos de US$ 200.000 involucraba a unos 5.000 de ellos, con lo cual creo que queda de manifiesto el impacto inmediato de ese oxígeno con el que el BROU contribuyó con el sector.

Por supuesto que siempre hay más por hacer, y en eso estamos enfocados, porque ahora vendrán necesidades adicionales dentro del sector. Necesidades que van a tener que ver con capital de trabajo para cubrir cosechas que no estuvieron o no van a estar, necesidades de implantar pasturas y verdeos o la próxima siembra, y de alguna forma vamos a estar apoyando para la continuidad de los emprendimientos.

La sequía es de gran magnitud, además sucede a otras recientes y no se visualiza su conclusión, ¿qué está sucediendo con el nivel de cumplimiento de los pagos acordados por parte de los productores?

Tenemos que tener presente que, pese al panorama tan complejo que vemos hoy, el sector agropecuario en su conjunto venía de un año agrícola –el cerrado en mediados de 2022– que posiblemente haya sido uno de los mejores de la historia, por lo cual el punto de partida o la situación de balance de forma generalizada del sector era relativamente saludable. Y eso es una muy buena cosa para un sector acostumbrado de por sí a los vaivenes.

A nivel del balance del banco, por otra parte, habíamos cerrado el 2021 con los menores niveles de morosidad en muchísimos años. No teníamos antes de esta situación una preocupación particular con el cumplimiento del sector agropecuario y, si bien es algo a monitorear por supuesto, con base en lo que mencionaba y en el tipo de soluciones que hemos implementado no esperamos un deterioro relevante en los niveles de morosidad; por el contrario, esperamos que el sector pueda seguir mirando el futuro con optimismo.

¿En qué innovaciones, que se puedan señalar, está trabajando el BROU?

Como nos ha mencionado algún viejo conocedor del sector y de la realidad agropecuaria, el Banco País tiene en general soluciones para todo tipo de necesidades en el sector agropecuario en particular. Estas situaciones nos desafían a reinventarnos, y/o muchas veces reflotar soluciones que ya se han utilizado en el pasado.

Hemos venido poniendo mucho foco en la emergencia, pero no queremos dejar de mirar hacia adelante con “luces largas” como ha dicho nuestra ministra de Economía, y uno de los aspectos que nos interesa es poder ser un actor relevante en todo aquello que tenga que ver con dinamizar soluciones de alumbramiento de agua y riego de forma generalizada. Somos conscientes de que hay un espacio para trabajar en conjunto entre toda la institucionalidad pública para ser soporte del sector privado y el desarrollo nacional de la mano del riego, y parte de lo que podemos aportar es financiamiento a largo plazo a tasas muy convenientes para el impulso del sector. En esa línea estamos trabajando, además de la atención de las urgencias de corto plazo.