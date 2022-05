Salvador Ramos, el joven víctima de bullying, que esperó a los 18 para comprar armas y asesinar niños en una escuela en EEUU

Salvador Ramos nació en Dakota del Norte y esperó a que llegara su cumpleaños número 18 para ir a comprar sus primeras armas: dos rifles semi automáticos, que fotografió y publicó en sus redes sociales.

Después de una dura etapa liceal, en la que el bullying acompañó su problema de tartamudeo, usó una de ellas para disparar en la cara a su abuela –con quien vivía tras abandonar a su madre– y luego salió a la escuela primaria Robb Elementary, a pocos metros de su casa ubicada en Uvalde, Texas, donde asesinó a un total de 21 personas.

Arrastraba problemas desde la adolescencia: sus amistades le duraban poco, su madre tenía problemas con las drogas y al tiempo comenzó a lastimarse, relataron sus amigos. En más de una ocasión, Ramos había sido visto con la cara cortada.

Stephen García, su mejor amigo en octavo grado, contó que en una oportunidad el joven subió una foto a las redes sociales usando un delineador de ojos negro y recibió críticas que lo tildaban, de manera despectiva, de homosexual. Algo similar le sucedía en la escuela, cuando lo cuestionaban por la forma en que vestía e increpaban a su madre y hermana, coincidió Jeremiah Muñoz, otro de sus amigos.

"Lo acosaban mucho, muchas personas. Sobre las redes sociales, sobre los juegos, sobre todo”, explicó García a The Washington Post, previo a señalar que buscó defender a Ramos hasta que este se mudó a otra localidad de Texas con su madre por razones laborales. "Él simplemente comenzó a ser una persona diferente. Se puso peor y peor”, contó.

Captura Instagram

Solía publicar imágenes en redes sociales de sus pertenencias

Los problemas de Ramos con su madre persistían desde la época en la que jugaba a videojuegos de guerra, como Fornite y Call of Duty, con sus amigos. Desde entonces, ellos oían que en las partidas online el joven se enojaba con la mujer y la insultaba a menudo. Por esa razón, prefería mudarse a la casa de sus abuelos por algunos días, explicó Muñoz, de 22 años.

Con el paso del tiempo, sus redes sociales también se transformaron y se comenzaron a ver publicaciones de armas pesadas a las que clasificaba en una lista propia de "pedidos”. Incluso, días antes de la masacre, publicó una foto de dos rifles en su perfil de Instagram e insinuó un posible ataque: "Deberían cuidar a los niños", advirtió.

Ramos trabajó en la cadena de comida rápida Wendy's, en Uvalde, por un año, pero abandonó el empleo hace un mes. El encargado del lugar por la noche, Adrián Méndez, lo describió en The New York Time como un empleado de perfil reservado: "H izo todo lo posible para mantenerse solo. ¿Sabés cómo mis muchachos hablan entre ellos y son amigables? Él no era así. Nadie lo conocía realmente”. También prestó ayuda a su abuelo Rolando, en reparación de aires acondicionados y otras tareas de mantenimiento.

Captura de Instagram Los dos rifles comprados por Ramos

Previo al incidente de este martes, Ramos discutió con su abuela, de 66 años, quien conocía las intenciones de su nieto e intentó frenarlo, según la versión de los vecinos. La mujer está gravemente herida y permanece internada.

Unos 15 minutos antes de la balacera, el agresor adelantó en Facebook que planeaba atacar una escuela, informó este miércoles el gobernador de Texas, Greg Abbott, en conferencia de prensa. Al lugar ingresó con chaleco antibalas, un rifle semi automático y una pistola, agregó.

El ataque se produjo en un aula de cuarto grado, donde, minutos antes, los alumnos habían conmemorado una ceremonia de fin de curso, que incluyó una entrega de diplomas. Finalizó con un saldo de 19 niños y dos maestras fallecidas, algo que no se veía en Estados Unidos desde 2012, con el tiroteo de Sandy Hook, en Connecticut, en el que murieron 20 escolares y seis empleados de la escuela.