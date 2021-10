San Gerardo vendió más toros que los que ofertó

En el 2° remate anual de San Gerardo, de García Pintos, en Florida, se vendieron más toros que los ofertados, lo que habla de la avidez por la genética de esta cabaña.

Con negocios a cargo del escritorio Arrospide Otegui, se ofrecieron 35 toros en el catálogo y se vendieron 38, además de 50 vientres.

Se colocaron 27 reproductores de la raza Aberdeen Angus a un promedio de US$ 3.014, con un máximo de US$ 3.840 y un mínimo de US$ 2.640.

Se dispersaron además 11 toros Polled Hereford que lograron un precio promedio de US$ 2.765, con un máximo de US$ 3.600 y un mínimo de US$ 2.510.

La torada se dispersó para distintas zonas de Florida y también para localidades de Lavalleja, Cerro Largo, Treinta y Tres, Soriano y Canelones.

Un muy buen marco de público participó presencialmente y mucha gente operó a distancia, por teléfono, siguiendo la comercialización por la señal de Campo TV.

Fue un remate muy ágil, duró apenas una hora y 15 minutos, con elección y compradores de lotes.