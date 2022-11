Sánchez: "Estoy convencido de que Astesiano destapó una olla de corrupción"

El Frente Amplio creó una comisión de seguimiento al caso del excustodio presidencial, Alejandro Astesiano, que estará integrada por los senadores Liliam Kechichián y Alejandro Sánchez, el diputado Mariano Tucci y la vicepresidenta de la coalición de izquierdas, Verónica Piñeiro. El presidente de la fuerza política, Fernando Pereira, sostuvo el lunes pasado que "es importante que la Mesa Política (del FA) se expida sobre el tema".

"Estamos en un caso complejo", declaró al respecto el senador del MPP, Alejandro Sánchez, quien en diálogo con El Observador interpretó que el tema pasó a tener "una derivación muy grande con tres componentes complicados" por fuera de la hipótesis inicial de los pasaportes falsos a ciudadanos rusos. "Primero, el negacionismo del gobierno, que ha negado a Astesiano. Esto es como Jesús, lo negaron tres veces", afirmó.

"Primero que no tenían indicios de que él tuviera vinculación con el crimen organizado, y todo el mundo sabía quién era, con 29 anotaciones judiciales. El presidente dice que está sorprendido y que este es un problema personal, pero la verdad va saliendo de a poquito y va tirando abajo todas esas sombras. El presidente nos dijo que él había puesto a su familia al cuidado de Astesiano, y luego salió la esposa del presidente a decir que él no tenía nada que ver con la familia", sostuvo el senador.

"Después vinieron al Parlamento y trataron de negar que Astesiano fuera el jefe de la guardia presidencial, con todo el poder que eso conlleva", planteó. "Estoy convencido de que el caso Astesiano destapó una olla de corrupción", concluyó el emepepista.

Respecto a las declaraciones del senador blanco Jorge Gandini, quien sostuvo que él fue quien organizó el encuentro entre un alto funcionario emiratí y el presidente Luis Lacalle Pou a través del último encuentro de la Unión Interparlamentaria Mundial (UIP), Sánchez manifestó: "Gandini dice eso, pero todo el mundo sabe que cuando vos querés tener una reunión con alguien, no usás un solo nombre. No descarto que Gandini y la UIP haya hablado con esta gente para generar ese vínculo, pero ahí también tiraron contactos en Cancillería para ir por la vía diplomática, no tuvieron mucha respuesta y después fueron directamente al corazón del gobierno: Astesiano".

La Diaria publicó días atrás los chats de WhatsApp que forman parte de la carpeta de investigación en que queda de manifiesto como un funcionario de la embajada se pone en contacto con el excustodio presidencial para arreglar una reunión entre el número tres de Emiratos Arabes y el mandatario uruguayo.

El senador del MPP también acusó al gobierno de "negación" por sostener que Astesiano "es un mitómano, que todo se lo inventó y que la gente se lo creyó al comunicarse con él".

"A mi juicio, Astesiano no era un perejil, como dice (la senadora Graciela) Bianchi, pero no era el cerebro. Aquí hay alguien que mueve los hilos y hace que esas personas que movían los hilos esté más arriba", aseveró Sánchez, quien aseguró que hay "dos problemas públicos": "Uno es si se dejaba hacer, y ahí sos cómplice. El otro es que (Astesiano) hiciera y no te dieras cuenta. Los dos son graves. Por acción u omisión son responsables políticamente".

"Yo estoy muy tranquilo con las declaraciones del presidente. Él dice que hay que ir hasta el hueso, aunque hay que acompañarlo con acciones, con que tu gobierno dé más información al Parlamento y que el presidente diga a sus ministros que separen del cargo de manera preventiva a las personas involucradas", dijo Sánchez en referencia a los números dos y tres de la Policía Nacional, que son investigados en la causa que dirige la fiscal Gabriela Fossati. "Hay jerarquías que están, yo no sé si son o no responsables, pero hay que separarlos mientras tanto. No son culpables hasta que se demuestre lo contrario", declaró el senador de la oposición.