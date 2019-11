Sanguinetti: "El mensaje de Manini no me gustó por ser una arenga corporativa"

El expresidente y senador electo Julio María Sanguinetti dijo que no cree que el video divulgado por Guido Manini Ríos en el filo de la veda puede haber incidido pero no le da "la relevancia suficiente" como para "dar vuelta a 150 mil personas". De todos modos, el líder de Batllistas afirmó en declaraciones al programa En Perspectiva de Radiomundo que ese mensaje de Manini no le gustó por ser “una arenga corporativa".

Además afirmó que Cabildo Abierto "es una incógnita" y va a depender de como actúe si es un socio consistente para la coalición. "Esa es la gran responsabilidad cívica que él tiene", dijo y agregó: "Es un partido nuevo, que no tiene tradiciones, no tiene procedimientos, no tiene historia, que no tiene ni siquiera cuadros políticos reconocidos, a los cuáles atribuirle acciones".

Consultado sobre si le expresó su opinión a Manini, dijo que habló "superficialmente" con él.

El líder de Batllistas insistió en que si bien "nadie tiene una respuesta exacta", cree que "hubo en error importante de las encuestas que no detectaron lo fundamental".

Diego Battiste

"No me gustó porque no me gustan los pronunciamientos corporativos (...) pese al cambio que representó Cabildo Abierto el sistema de partidos políticos resiste y cuidémoslo porque hace una diferencia en este mundo occidental en el que la declinación de los partido políticos ha llevado a la inestabilidad, inseguridad y debilidad de la democracia", aseguró.

No obstante, Sanguinetti dijo que es optimista en cuánto a que la coalición funcionará. "Tengo que aceptar que el compromiso lo firmó de buena fe. Eso lo creo. Va a ser un socio leal de la coalición, no tengo razón para no creerlo".

Sobre el escaso margen por el que Luis Lacalle Pou se convirtió en presidente dijo que "no cambia". "La democracia es aritmética, ha habido elecciones muy parejas en todos los momentos de la historia", dijo al recordar la que le tocó protagonizar en 1994 y por la que le ganó por 2% de los votos al entonces candidato blanco Alberto Volonté.

"Octubre le dio una mayoría grande a la coalición tendría margen suficiente para funcionar en la medida en que coalición funcione, soy optimista", reiteró.

Por último, consultado sobre la charla que mantuvo con el presidente Vázquez el fin de semana y dijo que lo hizo porque lo sintió como "deber republicano", teniendo en cuenta los "desafíos personales, circunstancias personales desafiantes del presidente. "Me pareció útil, necesario, intentaba mostrar calidad republicana", concluyó.