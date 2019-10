Sartori insiste con Medicfarma: ¿qué dicen sus posibles compañeros de bancada?

Juan Sartori, exprecandidato a la Presidencia y actual candidato al Senado por el Partido Nacional, insistió en que promoverá la tarjeta Medicfarma en el Parlamento. "Tenemos que darle acceso a los medicamentos a los jubilados y pensionistas. Eso lo vamos a llevar adelante a través de una bancada parlamentaria con un proyecto de ley si es necesario", anunció este miércoles en el acto de lanzamiento de su candidatura. El empresario se postula bajo el sublema Todo por el Pueblo, sector del exdiputado de Rocha Alem García, que también integra la lista 880.

Sin embargo, posibles compañeros de bancada de Sartori consultados por El Observador se desmarcaron de sus dichos. La propuesta de dar medicamentos a jubilados y pensionistas a través de la tarjeta Medicfarma –a la que Sartori se aferró en su intento de consagrarse en la elección interna del Partido Nacional– fue descartada del programa único de gobierno del lema.

Este documento fue elaborado incluyendo las propuestas de todos los sectores blancos, con la condición de que las ideas tuvieran viabilidad técnica y económica. Dos días después de ganar la interna partidaria, Lacalle Pou dijo en el programa Todo Pasa (de Océano FM) que Medicfarma, a su entender, había sido una propuesta más "electoral" que de "diseño posible".

El senador Javier García, que vuelve a postularse al Senado bajo la Lista 40, expresó que, de momento, "el programa único del partido es la hoja de ruta", y no las propuestas que están fuera de él. "Eso no quiere decir que después los senadores no tengamos iniciativas individuales, pero ahora nuestro único compromiso es el programa único", aclaró.

Por otra parte, el legislador prefirió no ahondar en los motivos por los que la tarjeta fue descartada del documento. "Eso es volver hacia atrás y ahora estamos enfocados en lo que nos une, que es el programa que sostiene y respalda la candidatura de Luis y Beatriz (Argimón, candidata a la vicepresidencia)", sostuvo.

La diputada Graciela Bianchi –quien ocupa el segundo lugar en la lista al Senado de la 404, encabezada por Álvaro Delgado– indicó que su posición es "la de Lacalle Pou" y señaló que "por algo la tarjeta no fue incluida" en el programa del lema.

Asimismo, Bianchi recordó que la aprobación de leyes depende de un "tramite legislativo". "Cuando estemos en el Parlamento, si es que la gente nos vota, los que tenemos cultura parlamentaria sabemos cómo hay que hacer las cosas: un proyecto de ley no es algo que sale exprés, depende de un trámite legislativo. Eso no es actuar con lentitud, es hacer las cosas con seriedad", precisó.

Sartori, sin embargo, está convencido de que en un "nuevo Parlamento" podrá impulsar la idea. Según afirmó este miércoles, "la gente empezó a decir que no era tan mala idea" después de que vio que hay ejemplos de ello "en el mundo entero".

"Nosotros hicimos un gesto, una mínima señal de que queremos hacer algo", dijo al recordar el anuncio que hizo en mayo. "Comienza una nueva etapa. Quiero ser la voz en el Parlamento de los uruguayos que quieren cambio, progreso y prosperidad", señaló en el acto.