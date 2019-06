Sartori invitó a Lacalle Pou a votar a favor de la reforma de Vivir sin Miedo

El precandidato nacionalista, Juan Sartori, dijo este miércoles que le gustaría que Luis Lacalle Pou también votara a favor de la reforma constitucional impulsada por Jorge Larrañaga. En un acto en la Sociedad Italiana de Las Piedras, el empresario devenido en político dijo que “hay que dejar atrás la política de los enfrentamientos, de problemas, de andar en la chiquita”, y apoyar la campaña de Vivir Sin Miedo, tal cual él mismo lo hará, según lo anunció este lunes en un acto para presentar sus medidas en materia de seguridad.

“La preocupación por la inseguridad es real, es y la sentimos todos, pero además se nota todos los días con las noticias que vemos, hay cosas que hay que parar y hay que pararlas ya”, agregó Sartori y dijo que si dentro del partido “hay buenas ideas” para enfrentar este problema y se preguntó “¿por qué si es una idea de otro hay que decir que no es buena?”.

Por esa razón, Sartori invitó a Lacalle Pou a respaldar la reforma de Larrañaga. “En 25 días vamos a estar armando un programa nacional, trabajando todos juntos en las mejores ideas, y Larrañaga consiguió 400 mil firmas, sobre algo que preocupa a la gente, que la gente apoya, ¿cómo vamos a estar diciendo nosotros que no lo apoyamos porque (la idea) es de otro compañero del partido?” agregó.

“Demostrémosle a la gente que no estamos para pelearnos entre nosotros, que estamos arriba de todo eso, con la unidad del partido y sobre todo con el apoyo da las mejores ideas, porque son las que dan resultados y eso es lo que la gente quiere”, concluyó.

Lacalle Pou ya había anunciado meses atrás que no estaba de acuerdo con la campaña de Vivir Sin Miedo por cuestiones "técnicas y jurídicas" y que por tanto no la votará.

Sartori anunció este lunes su apoyo a la campaña de Vivir sin Miedo, a pesar de meses atrás había señalado que no estaba de acuerdo con que los militares se ocupen del combate a la delincuencia, una de las propuestas claves de la reforma. "Yo en las cuatro propuestas en particular hay una que no comparto, que es la de trabajar juntos los militares y la policía", había dicho en una entrevista a Radio Uruguay en febrero.

“Una vez que gane la candidatura me comprometo a ensobrar su propuesta (…) Los uruguayos merecemos vivir sin miedo”, dijo Sartori en el acto de este lunes en un imprevisto cambio de postura. “En los últimos años la indiferencia y la negligencia con que han tratado este tema nos deja como herencia un país más peligroso y vulnerable. Esa tendencia es intolerable”, agregó en el discurso.

Este miércoles, durante el Desayuno de la Asociación de Dirigentes de Marketing, Larrañaga dijo que el cambio de postura en materia de seguridad de su rival suena a "jugada estratégica".

"Esos cambios enormes de posicionamiento faltando 25 días para una instancia electoral suenan a una suerte de jugada estratégica". "Bienvenido el respaldo", agregó y remarcó que está acostumbrado a "andar solo". Con el anuncio de Sartori, la reforma constitucional en materia de seguridad que se plebiscitará en octubre ahora cuenta con el apoyo de dos precandidatos blancos además de Larrañaga, ya que Carlos Iafigliola también había anunciado su respaldo hace varios meses.