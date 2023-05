Schiappacasse explicó por qué no aceptó ofertas del exterior y dijo que le gustaría "volver a Peñarol"

Nicolás Schiappacasse ha terminado este domingo con un gran Torneo Apertura, convirtiendo un nuevo gol de penal para el triunfo de La Luz por 2-0 sobre Fénix en el Parque Capurro por la última fecha del certamen.

De esa manera, el delantero alcanzó nuevamente en la punta de la tabla de goleadores a Matías Arezo, de Peñarol, y a Juan Ignacio "Colo" Ramírez, de Nacional, aunque a este le queda el encuentro de la tarde-noche de este domingo contra Montevideo City Torque.

"Después de todo el problema que viví (cuando estuvo preso debido a llevar un arma de fuego antes del clásico de verano del año pasado cuando le encontraron un arma de fuego y que terminó con el vínculo que lo unía a Peñarol) hubo un lapso un poco complicado, ahora me siento mucho mejor, con más confianza y lo vengo reflejando", explicó Schiappacasse este domingo en el programa Punto Penal de canal 10.

El futbolista admitió que hace "más de un año trabajando en lo profesional (por lo que fue su problema con la Justicia) y también en lo físico que es lo primordial para estar bien para los partidos".

Schiappacasse dijo que "todavía no he pensado en el futuro, quería terminar tranquilo este Apertura con La Luz. Aún tengo contrato hasta fin de año".

@LaLuz_SAD

El cogoleador del Apertura, también habló de Peñarol

Consultado acerca de si no pensó jugar en el exterior, el delantero indicó: “No lo he pensado. Tengo 100% en la cabeza terminar con La Luz. Si se da la oportunidad de salir, uno siempre busca progresar, pero por ahora, solamente pienso en La Luz”.

Y añadió: “Cuando llegué a La Luz que me integré en la pretemporada en Fray Bentos. Mi mentalidad siempre fue volver a ser el Nico que se fue cuando era joven, me mentalicé y me preparé para poder llegar a este momento. Se está dando gracias a Dios”.

A la hora de explicar si esto le puede servir para relanzar su carrera, el futbolista expresó: “Sí, creo que sí. Cuando se me dio la oportunidad de estar en La Luz, tenía otras opciones del exterior y no lo pensé ni un segundo. Sentía que en el momento no estaba como para progresar en otro país, por eso tomé la decisión de venir aquí, tomar los minutos que fueran posibles, prepararme en lo mental y en lo físico. Hoy tengo los minutos que quiero y estoy muy contento”.

También lo consultaron sobre Peñarol y si de han comunicado con él de cara a un futuro cercano.

“No he tenido llamado de Peñarol, sí siempre algún mensaje o una llamada de aliento. Me gustaría volver como hincha que soy, pero por ahora estoy 100% concentrado en esto”.