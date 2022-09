Se acentúa la falta de agua: qué dice el Comité de Emergencias Agropecuarias

La falta de agua se sigue acentuando y desde la Comisión de Emergencias Agropecuarias del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) ven de cerca la situación, sin descartar una nueva declaración de emergencia por déficit hídrico.

El MGAP autorizó el pastoreo en las rutas, la primera medida ante una eventual emergencia agropecuaria, mientras los ganaderos y los agricultores ven con preocupación los pronósticos de año Niña.

“Los últimos 13 años se ha declarado emergencia agropecuaria, y aunque quisiéramos no vemos que este año vaya a ser la excepción”, dijo a El Observador Luis Carresse, director de la Unidad de Descentralización del Ministerio de Ganadería.

Según indicó, hay zonas que están “complicadas y comprometidas” por la sequía, como Salto, Artigas, Paysandú, Rivera, Treinta y Tres y Cerro Largo. En esos departamentos hay zonas en las que las lluvias llegaron tarde en otoño, y algunos campos “venían arrastrando la sequía del verano”, lo que dificultó el desarrollo de pasturas de buena calidad y fibra con la materia necesaria, explicó.

La Comisión de Emergencias Agropecuarias, que asesora al ministro Fernando Mattos ante la eventualidad de una emergencia por sequía, mantiene una vigilia constante de la disponibilidad de agua y pasturas y del estado corporal de los ganados con relevamientos mensuales de los comités de emergencia.

"La foto de hoy es fea"

Para los agricultores, “la foto de hoy es fea”, dijo Roberto Verdera, presidente de la Mesa Tecnológica de Oleaginosos (MTO). Las últimas lluvias no fueron suficientes para los campos del litoral sur, la colza, la cebada y el trigo están en un período crítico, de mucha demanda hídrica y “no hay agua en los perfiles”, lo que puede afectar el rendimiento, comentó.

En algunas zonas del país la siembra de maíz comenzó, y para Verdera, por la falta de agua el área de primera bajará en esta campaña, ya que es posible que los agricultores elijan centrarse en la siembra de maíz de segunda.

Se espera que la siembra de soja comience en un mes, y los productores ven con atención si antes se da alguna “recarga de agua”, dijo, aunque los pronósticos no son alentadores.

Actualmente hay bastante amplitud térmica, las mañanas y las noches son frescas y sobre el mediodía y la tarde la temperatura sube; esa situación, con una buena recarga de agua sería buena para el llenado de grano, indicó. Otra de las situaciones a la que los agricultores se han enfrentado es a algunas heladas tardías, que no son buenas para los cultivos de invierno.

Ante la falta de agua hay quienes eligen invertir en riego, aunque si bien el área de riego viene creciendo, aún es muy menor frente al área total de siembra, precisó Verdera.

Juan Samuelle

Los cultivos se encuentran en un período crítico en el que demandan mucha agua.

"Todavía la situación no es extrema"

La falta de agua también preocupa a los ganaderos. En Durazno, por ejemplo, hace un mes que no llueve, y los productores ven con cautela la situación antes de que comience el período de inseminación y entore, en octubre y noviembre. “Se hace notar la falta de agua, pero todavía la situación no es extrema, no creo que haya una zona extrema en el Uruguay aún. Los campos están cortos pero están verdes”, indicó Fernando Alfonso, presidente de la Sociedad de Criadores de Hereford del Uruguay.

Los ganados tienen un buen estado corporal y los productores se manejan con ajustes de carga ante un crecimiento menor de las pasturas. El invierno ha sido seco en varias zonas del país y eso hizo que los campos naturales no explotaran, explicó.

Antes de la época de entore las vacas necesitan forraje para acumular grasa y así tener buenos índices de preñez, detalló, si tienen poco alimento eso podría complicar la situación. “Ya hay que ir monitoreando la situación, porque no vamos a tener el volumen de pasto que normalmente necesitamos en primavera para estar tranquilos”, indicó Alfonso.

Juan Samuelle

Los campos naturales están verdes pero cortos.