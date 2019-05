Se consolidan los US$ 3,70 por kilo para los mejores novillos

El mercado ganadero cierra la semana con una demanda industrial sostenida y valores firmes. La suba de precios no fue tan acentuada esta semana como en las anteriores, con un novillo gordo especial que en lotes voluminosos alcanza –y en algunos casos supera– los US$ 3,70 por kilo.

El eje de los negocios para esta categoría se concreta entorno a US$ 3,67 por kilo, aunque se negocia lote a lote. La proximidad a la planta y el volumen son clave para obtener mejores valores.

Para la vaca gorda especial la tónica es similar, con referencias que alcanzan los US$ 3,50 por kilo por ganados especiales y de volumen.

En todos los casos se mantiene la agilidad en las entradas a planta, que van de cinco a 12 días, con cargas más lentas en las plantas que están faenando ganados de encierros con destino a Cuota 481.

La mínima oferta parece una contradicción ante el alto volumen de faena registrado la semana pasada, que superó las 50.000 cabezas. El punto radica en que gran parte es cubierta por ganados provenientes de corrales –con un período de faena con destino a Cuota 481– con ganados propios y acuerdos hechos con anterioridad, señalaron consignatarios consultados.

En la semana cerrada el 18 de mayo se faenaron 51.228 vacunos, casi 3.000 más que las 48.317 de la semana anterior y 10.300 más que las 40.908 de la misma semana del año pasado.

Por segunda semana consecutiva aumentó el volumen de novillos, con 26.272 cabezas, 3.200 más que las 23.078 de la semana anterior y 5.200 más respecto a un año atrás.

La participación de las hembras sobre el total de la faena bajó de 56% a 46% en dos semanas. Se faenaron 23.978 cabezas, levemente por debajo de la semana anterior y 5.000 más que en igual período del año pasado.

Mientras se mantenga alta la actividad industrial, operadores estiman que continuará la firmeza, aunque no está claro si continuará el ascenso de valores o tenderán a la estabilidad.

El mercado de la reposición acompaña la firmeza del gordo, con predilección por ganados destinados a negocios cortos.

Ovinos: poca oferta, alta demanda y valores firmes

El panorama es de firmeza también para los ovinos, aunque la operativa industrial es muy reducida. La oferta es mínima y la industria mantiene el interés para todas las categorías. Se espera la aparición de de algún lote ovino de esquila de preparto en las puertas del invierno.

Los pocos negocios que se concretan se realizan a valores firmes, registrando mejoras semanales de dos o tres centavos por encima de la referencia de consignatarios. Este lunes la Asociación de Consignatarios de Ganado marcó una suba de dos centavos en la referencia para el cordero a US$ 3,47; el cordero pesado subió cuatro centavos a US$ 3,49; el borrego tres centavos a US$ 3,47; los capones cuatro centavos a US$ 3,24 y la oveja siguió en US$ 3,15.

La faena de ovinos duplicó a la de la semana pasada, pero se mantiene significativamente por debajo de los niveles del año pasado. Se faenaron 8.444 lanares, contra 4.303 de la semana pasada y 3.000 menos que los 5.431 de igual semana del año pasado.

Las ovejas representaron el 31% de la faena con 2.629 cabezas, 550 menos que las 3.178 faenadas en igual semana del año pasado.

Bajó el precio de exportación de carne vacuna

El precio de exportación de carne vacuna se retrajo y la tonelada cayó abajo de los US$ 3.500 por primera vez en cinco semanas.

Al 18 de mayo el promedio se ubicó en US$ 3.497, es decir 8% debajo de las US$ 3.811 de la semana anterior.

En las últimas cuatro semanas móviles, sin embargo, promedió US$ 3.621 por tonelada.

El volumen semanal exportado fue el segundo más bajo del año con 5.187 toneladas, 29% menos que las 7.276 de la semana previa.

En lo que va del año (del 1° de enero al 22 de mayo) el valor promedio se ubicó en US$ 3.560, un 1,4% arriba de las US$ 3.512 del mismo período de 2018.

El volumen exportado, sin embargo, es menor en la comparación interanual. En el acumulado del año se enviaron 179.170 toneladas, un 3,3% menos que las 185.202 un año atrás.