Se detectó primer caso de hongo negro en Uruguay en paciente que había contraído covid

"En Uruguay hay casos desde siempre pero con respecto a covid-19 no he visto otros. No quiere decir que no los haya pero no habíamos tenido noticias de casos similares", dijo a El Observador la Profesora Agregada de la Cátedra, Zaida Arteta