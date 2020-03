Se dispara la venta de consolas de videojuegos hasta un 200%: ¿cuáles son sus precios?

El brote por el coronavirus no da tregua. Y la gente busca entretenimiento. Una de las vías más buscadas por los uruguayos en los últimos días han sido los videojuegos. Eso ha llevado a que la venta de consolas se haya disparado en solo tres días en algunas tiendas. A contramano con lo que sucede con el resto de la economía del país, esta ha sido tal vez la mejor semana de trabajo del año en este rubro.

Lacaa Gaming, una tienda de videojuegos ubicada en el Centro, incrementó sus ventas entre un 50 y un 60% respecto al mes pasado. El producto más vendido es el PlayStation 4 , seguido por el PlayStation 4 Pro (una versión más sofisticada que la consola anterior) y “lejos, más atrás” está el Xbox One.

En los últimos meses la venta de estas consolas había disminuido sensiblemente en Uruguay debido a que Sony y Microsoft, los fabricantes de estos productos, prevén lanzar este año nuevos aparatos.

“Esta fue la mejor semana del año”, dijo a Cromo Agustín Berardi, uno de los vendedores de Laaca.

El videojuego por excelencia para los gamers uruguayo es el FIFA y, por supuesto, se lleva el primer lugar entre los entretenimientos más comercializados en esta semana debido a la cuarentena. En segundo luar apartece el GTA V y luego hay algunos títulos sobre peleas como Mortal Kombat.

Pero no se trata solo de consolas. Hay muchos clientes interesados en comprar computadoras gamers. “Vienen muchos padres para comprarles a sus hijos adolescentes”, comentó Berardi. También llegan jóvenes, cuya edad es de 26 años en promedio, con el objetivo de adquirir computadoras que oscilan entre US$ 500 y US$ 600 solo para jugar. En general, estas pecés tienen una mayor capacidad gráfica y más prestaciones. Esto garantiza un mejor rendimiento al momento de pasar varias horas frente a la pantalla durante la cuarentena.

Gabriel Dittrich, dueño de la tienda XUruguay, aseguró a Cromo que las ventas en su comercio crecieron un 200% este mes con respecto al anterior. Además del PlayStation 4, otro producto muy vendido es el Nintendo Switch.

Mosca, uno de los lugares donde más se venden consolas en todo el país, incrementó sus ventas un 183% de una semana a la otra. Lo más vendido fue el Play 4 y, sobre todo, la que comercializan junto al FIFA 20. “Las que traen otros tipos de juegos se vendieron por igual en mismas cantidades, pero que sumadas le ganan a FIFA 2020”, dijo a Cromo María Venturino, jefa de Marketing de Mosca.

Consolas retro

Además de los aparatos más tradicionales, algunos aprovecharon para hacer compras nostálgicas y recordar viejos tiempos en esta cuarentena. En Uruguay, los mayores de 30 años adquieren “consolas retro” que les permite entretenerse con videojuegos de los 90 y los 2000. Se tratan de dispositivos, en general muy pequeños, que se conectan a la televisión con un cable HDMI y permiten jugar instantáneamente.

Uno de ellos es el Nintendo NES Mini, que permite jugar a 30 juegos entre los que se destaca el Mario, el Pac Man y el Donkey Kong. Viene con un joystick de los de antes (cuesta US$ 139).

El que más se han llevado en esta semana es el Retrobit Generations que tiene entretenimientos de varias plataformas (como Nintendo NES, Sega, Genesis y hasta Gameboy). Viene con dos controladores de estilo retro USB de seis botones incluidos. Su costo es de $ 3.990.

Algunos precios

En esta época se pueden encontrar promociones que pueden rendirle más a los usuarios. Comprar un PlayStation 4 Slim de 1 TB cuesta US$ 499. La PlayStation 4 Pro (se ve mejor en teles 4K) también de 1 TB asciende a US$ 649.

Hay quienes comercializan la consola con cuatro juegos y tres meses de PlayStation Plus (el instrumento para poder jugar online) a US$ 589.

En general, todos estos productos se venden más en dólares que en pesos. Y el crecimiento del dólar parece poco importar en tiempos de cuarentena y en campañas de quedarse en casa. “El miedo a estar aburrido en las casas es más grande que el temor a la moneda estadounidense”, opinó Dittrich.

Mosca ofrece un Playstation 4 de 1TB más el videojuego de fútbol a US$ 515. Vale destacar que en general viene con un joystick solo. Comprar otro cuesta en promedio unos US$ 90.

Venta online

Muchas tiendas han cerrado sus puertas para evitar más contagios y comenzaron a comercializar sus productos solo a través de internet. El martes, algunos locales aún permanecían abiertos. “En un momento “se llenó el local”, relató Dittrich. “A la gente le está gustando venir al local como si fuera un paseo. Nos cansamos de publicar en nuestras redes sociales avisos de que no vengan. Pero parece que la gente le encanta venir y piensa que está de vacaciones”, agregó.

Laaca, en tanto, anunció que los envíos que harán para disminuir el contacto con los clientes serán gratuitos.