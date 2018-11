Se encadenó en un juzgado en reclamo por la tenencia de sus hijos

Nicolás Demirdjian se encadenó el lunes 5 de noviembre en el juzgado de Familia ubicado en Rondeau y La Paz, y hasta ahora sigue ahí. Reclama de que se le dé fecha para una audiencia por el juicio de la tenencia de sus dos hijos menores de edad, a quienes no ve desde hace tres meses.

Demirdjian aseguró a El Observador que todo empezó porque su expareja lo denunció por violencia doméstica, algo que él categorizó como “falso”. A raíz de esa denuncia, la Justicia le quitó la tenencia al padre.

Esta no es la primera vez que el hombre toma una medida de protesta pública. Hace un mes estuvo encadenado, aunque en ese entonces solo quería ver a sus hijos. La jueza de 7° turno, Lilián Elhorriburu, dijo a El Observador que en ese momento ella había logrado que la audiencia se adelantara y además Demirdjian podría ver a sus hijos una vez por semana, siempre y cuando su expareja los llevara al Departamento de Asistencia Social (DAS).

Tenía para ello una entrevista en el DAS este martes, para la que se desencadenó temporalmente. Allí le dijeron que “en dos o tres semanas” lo llamarán para que pueda ver a sus hijos todos los miércoles de 15 a 16 horas. “Esto se va a dar siempre y cuando la madre los lleve, cosa que no se da en todos los casos”, comentó.

A diferencia de la vez anterior en que se encadenó, dijo que en esta oportunidad será más firme. “Hasta que no me den la fecha de la audiencia por el juicio de la tenencia yo no me voy”, señaló. Además, aseguró que tiene muchos testigos que “están esperando” para declarar porque conocen de primera mano la situación que atraviesan los menores a cargo de su madre.

La situación entre padre y madre empeoró, de acuerdo al padre, una vez que terminó una audiencia que tuvieron el pasado 22 de octubre. “Cuando salí mis hijos estaban llorando y encima ella se me tiró encima y me agredió”, dijo. El hombre presentó una denuncia contra su expareja pero aún no ha recibido noticias en relación a ese reclamo. "Yo apoyo la tenencia compartida, creo que es sano que los dos padres puedan ver a sus hijos, pero ella tiene que cambiar para ver a los niños".

“No es que yo no haga nada, le paso plata, gano $ 40.000 y le doy más de la mitad del sueldo todos los meses”, aseguró.

La madre de los niños manifestó a El Observador que no está interesada en hacer declaraciones.

La jueza Elhorriburu dijo que luego de que se dio la audiencia, ella trasladó el caso al juez de primer turno, Pablo Dallera.

La magistrada dijo que las partes deberían llegar a un acuerdo cuanto antes, debido a que es “importante” que haya un padre presente que luche por la tenencia de sus hijos.