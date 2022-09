Se estrenó como cabañero y su gallo Bartolito ganó el premio al mejor de su raza

La cabaña El Casal comenzó un año y medio atrás, en la casa de Guillermo en Ecilda Paullier, San José. Esta es la primera exposición en la que participa el joven de 24 años, que además de ser cabañero trabaja en un tambo.

Siempre vivió en el campo y estuvo en contacto con los animales, desde que tiene memoria siempre tuvo contacto con aves, contó a El Observador. Su familia es tambera, pero cuando era niño en su casa, además de ganado lechero había conejos, patos, gansos, guineas y pavos.

El gusto por las aves lo trae desde siempre, pero un tiempo atrás un patrón –que es cabañero– le regaló un ave que tenía un defecto: la cresta no era la correcta para su raza, y la curiosidad lo impulsó a adquirir algunos animales; así comenzó su cabaña.

“La curiosidad me llamaba, tenía que hacerlo, no podía quedarme de espectador. Me gustan las aves porque siempre son un desafío. Nunca sabes cuando tenés un huevo qué puede salir. Eso hace que cuando nace el pollito te motives a pensar cómo será”, comentó.