Se frenó la baja en el precio del ganado gordo y los productores “meten kilos”

Por Blasina y Asociados, especial para El Observador

Los valores ofrecidos por la industria no conforman a los productores y así la oferta se retrajo, respaldado eso por las últimas lluvias. Los frigoríficos proponen valores menores a US$ 3 por kilo para el novillo gordo, pero son muy pocos los negocios que se han concretado por debajo de esa referencia.

Los productores –en general– siguen optando por “meterle kilos a los ganados” y, en la medida de lo posible, esperar para vender en enero, con la expectativa de un repunte en las referencias.

El mercado perdió fluidez de colocación, pero logró tocar un piso de valores.

“Fue una pulseada de la industria”, dijo un consignatario consultado, apuntando a una faena que seguramente disminuya en los últimos días del mes, con algunas plantas que cierran y otras que reducirán los días de faena.

Algunas plantas han agilizado las cargas, con plazo entorno a una semana. Otras, ya dan entrada para el mes de enero.

En vaca gorda es amplio el abanico de valores por calidad. Los negocios se concretan entre US$ 2,80 y US$ 2,90 por kilo, con mayor colocación que el novillo.

“Veo que no hay mucha oferta y tengo la sensación de que los valores se van a afirmar, que podemos volver a los US$ 3,10 para el novillo”, estimó el consignatario.

Los frigoríficos van quitando el pie del acelerador en la operativa, con una faena semanal que cayó por tercera semana consecutiva. Sumó 47.119 cabezas, 5% menos que las 49.455 de la semana pasada y 17% por debajo que el volumen procesado en igual semana del año pasado, de 56.556 animales. Una vez más, con mayor participación de vacas (25.788) que de novillos (20.505).

El 2018 se encamina a cerrar con la mayor faena de vacunos desde 2009, con un volumen de 2,36 millones de cabezas, de acuerdo a las estimaciones presentadas por el Instituto Nacional de Carnes (INAC) esta semana.

Eso sucede con una estructura de faena compuesta en 48% por novillos y 50% de hembras. Y con una participación de vaquillonas que crecerá por tercer año consecutivo, representando 12,6% de las hembras faenadas.

Operativa en ovinos sigue centrada en el cordero mamón

En ovinos, la colocación de categorías adultas es prácticamente inexistente. La mayoría de las industrias mantienen una marcada preferencia por el cordero mamón, que en la Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG) tiene una referencia de precios en US$ 3,46, con exigencias en peso y flechilla.

Los corderos de hasta 35 kilos bajaron cinco centavos a US$ 3,30 en la grilla de ACG y los pesados tres centavos a US$ 3,32. Los borregos ajustaron un centavo a la baja a US$ 3,30 y las ovejas aumentaron cuatro centavos a US$ 2,99 por kilo.

La faena semanal de ovinos fue la más alta del año, con 34.266 cabezas, arriba de las 33.833 de la semana anterior, pero por debajo de las 35.164 cabezas de un año atrás. Del total industrializado entre el 2 y el 8 de noviembre, 29.170 animales fueron corderos. Para el cierre de 2018 INAC proyecta una faena mayor a la de 2017, entorno a 980.000 cabezas, la mayor de los últimos cuatro años.

Precio de exportación de carne mantiene la firmeza

El precio por tonelada de carne vacuna exportada promedió US$ 3.770 en la semana cerrada el 8 de diciembre, casi US$ 240 por encima que el promedio acumulado anual de US$ 3.534, aunque con un volumen semanal exportado relativamente bajo (6.643 toneladas).

En lo que va de 2018 el promedio por tonelada exportada se ubicó en US$ 3.534, es decir 2,7% arriba de las US$ 3.441 en mismo período del año pasado. Y se encamina a cerrar el año con un promedio 3% superior al de 2017, de acuerdo a las proyecciones de INAC.

En carne ovina, el precio de mostró una recuperación semanal a US$ 4.664 por tonelada (US$ 730 más que los US$ 3.938 de la semana anterior). En el acumulado de 2018 registró un promedio de US$ 4.542 y mantiene una brecha de 6,8% si se compara con mismo período de 2017 (US$ 4.252 toneladas).