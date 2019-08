Se indignó de que la gente viva en la calle y creó una aplicación para ayudarlos

Por Joaquín Pisa - Especial para Cromo

Tadeo Donegana quería ayudar a las personas en situación de calle. A los 17 años, no vio otra forma de solidarizarse que aprovechando los conocimientos informáticos que posee. Así creó Ayumapp, una aplicación que busca compartir en un mapa el lugar de los que duermen a la intemperie.

La aplicación fue publicada esta semana y, debido al video que presentó en redes sociales, se viralizó. En solo 24 horas de publicado en Twitter, tuvo más de 19 mil retuits y 18 mil “me gusta”.Hoy su video en esta red lleva más de 725 mil reproducciones y cientos de comentarios. Esto llevó a que miles la hayan descargado y tuviera casi un centenar de reportes en Latinoamérica y España en pocas horas.

Tadeo se sensibilizó ante el problema mirando la televisión. “Hace no mucho tiempo vi que un hombre en situación de calle había fallecido en Buenos Aires. En aquel momento lo primero que me vino a la cabeza fue buscar si existían tecnologías o aplicaciones que sirvieran para ayudar a la gente ante este tipo de situaciones y no: no había nada. En ese momento, decidí crear Ayumapp”.

Los comentarios positivos no paran de llegar, tanto en las redes como en Google Play, donde Ayumapp ya está disponible (por ahora no está en iOS).

Tengo 17 años e hice una aplicación gratuita para ayudar a la gente en situación de calle.



Se llama Ayumapp y ya esta disponible en Google Play, me ayudas con un RT o ❤?



Te dejo un vídeo y el link de descarga para que sepas mas, muchas gracias!https://t.co/kKCbppS3vu pic.twitter.com/7K7TMnR6Gn — Tadeo (@tadeodonegana) August 4, 2019

En una entrevista con Cromo, el adolescente confesó que no esperaba tanta repercusión. “Ahora hay muchos medios que me han llamado para hablar sobre la app”, contó.

¿Cómo funciona?

El usuario puede agregar un marcador en un punto que elija del mapa. Allí debe especificar, de la manera más precisa posible, la situación que observe.

Para ello, aparecerá un formulario en donde debe informar el número de personas que hay, si hay niños, adultos mayores, personas con discapacidad, mascotas, y algún comentario relevante sobre la persona o el lugar.

El marcador, luego de rellenar todos los datos, queda fijo en el mapa. La idea de Tadeo es que los usuarios puedan ir a esa ubicación a ayudar a la persona o grupo en cuestión con donaciones.

Cuando uno aprieta un marcador, ve los datos resumidos con la fecha en la cual fueron insertados los datos, que se separan en cinco emojis que representan las situaciones arriba mencionadas. Además está la opción de reportar: esto sirve para indicar que la persona ya se fue o si alguno de los datos es erróneo.

Sus resultados

Con pocas horas de actividad, la aplicación ya superó las expectativas iniciales de su creador. Y también la capacidad inicial: a 24 horas de lanzada, se registró el primer inconveniente. “Cuando me desperté tenía varios mensajes que decían que no funcionaba, que se había caído. Resulta que funciona con una base de datos que llega hasta cierto límite de usuarios, y ya se había superado el límite. Por suerte se pudo solucionar” dijo Donegana, que estima que 100 usuarios nuevos se suman cada media hora.

Les comento que dada la cantidad de usuarios que descargaron Ayumapp el servidor se cayo ,pero ya esta disponible nuevamente para su uso normal! Gracias a todos ❤ @ayumapp_ok #Ayumapp — Tadeo (@tadeodonegana) August 5, 2019

Ayumapp no se quedó en Argentina, sino que ya llegó a toda Latinoamérica, “desde El Salvador y Honduras hasta Uruguay”. En Montevideo, hay más de 10 casos registrados de personas en situación de calle en el mapa. En Europa, por ahora solo está activo en España.

El servicio indica que “Eduardo, cuidacoches” está en la esquina de Carlos María Maeso en Pocitos. En el Prado, detrás de un conocido supermercado de la zona, hay “dos veteranos muy amigables” que viven en la calle. Hay casos en Montevideo, desde Lezica hasta Buceo, y uno en Ciudad de la Costa, Canelones.

Un creador autodidacta

Tadeo Donegana, el adolescente de 17 años que creó Ayumapp

Tadeo es argentino y programador autodidacta. Vive en un pueblo de 7.000 personas del interior de la provincia de Buenos Aires y aún no ha terminado el liceo.

Aprende programación desde los 13 años. Su guía son los tutoriales de YouTube. El adolescente venía experimentando en apps. “Antes había hecho otras, pero eran para familia y amigos”, contó. Esta es la primera más popular.

Atención en Uruguay

En la web de la aplicación, recomiendan llamar a números oficiales de ayuda antes de agregar un marcador, para poder recibir una atención oficial.

En Uruguay, según informa la página oficial del Sistema de Cuidados:

Para dar aviso de personas en situación de calle se debe llamar al teléfono gratuito del Mides 0800 8798, de 8:30 a 22:30 horas.

En caso de que la persona requiera atención médica, se debe llamar directamente al teléfono 105 de ASSE.

Si hubiera niños, niñas o adolescentes, sin referentes adultos, en situación de calle se debe llamar a la línea azul de INAU: 0800 5050 de 8 a 20 horas (fuera del horario se podrá llamar al 098 462 326 entre el 15 de mayo y el 31 de octubre).

Para liberar espacios públicos ocupados, se debe llamar al Cecoed de la Intendencia de Montevideo: 2487 6877 .

En caso de que las personas estén generando disturbios, se deberá llamar a la policía al 911.

Según el último censo realizado por el Mides, en las calles de Montevideo viven 2.038 personas, lo que representa un aumento del 23,4% con respecto al censo anterior, realizado en 2016, informó Ivana Brickhaus en El Observador.

"Ayumapp no será mucho, pero espero que pueda generar conciencia, o un pequeño o gran cambio". Así cierra su video viral Tadeo Donegana, el adolescente argentino que un día, después de ver una noticia, decidió hacer algo por las personas en situación de calle, y en pocas horas lo está logrando.