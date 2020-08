Se moderó el ajuste negativo en el mercado lanero australiano, que había regresado del receso con un desplome en los precios. A diferencia de la semana previa, en la última avanzó el dólar estadounidense frente a la divisa australiana. En el mercado local –sin negocios– se manejan referencias tentativas de valores, con adelantos y los productores que tienen más de una zafra buscando lugar para el ingreso de la nueva.

El Indicador de Mercado del Este cerró en US$ 7,15 por kilo base limpia con un descenso semanal de 1,1%. En lo que va de la zafra 2020/2021 el indicador cede 7,3%. En la divisa australiana el IME cerró en AU$ 10,04 por kilo con un rojo de solamente dos centavos en la semana. En el acumulado de la zafra pierde 8,7%.

En el informe de Zambrano & Cía se indicó que, tomando la previsión de caída de precios para 2020/2021 del gobierno australiano y el actual nivel de valores, se podría estar “cerca de llegar a un piso”.

En la semana la oferta fue de 30.275 fardos, con una comercialización de 91,8%.

El volumen ofertado fue inferior a la semana anterior y superior el porcentaje de ventas.

Un consignatario consultado señaló que hay pedidos “puntuales” de la industria por lotes que requieren varias especificaciones. En general, los productores no convalidan las referencias que se manejan. Por lotes de 28 micras se puede manejar alrededor de US$ 2,20 a US$ 2,30 por kilo, dependiendo de las condiciones.

Entre los consignatarios y empresas rematadoras se dan adelantos contra entrega. En general, el pedido de adelantos está en línea con los últimos años. “Hoy hay productores más interesados en encontrar espacio porque tienen lanas en los galpones y les entra una nueva que en vender”, afirmó un consignatario.