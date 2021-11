Se separó Karibe con K y cancelaron su show en el Antel Arena

Gerardo Nieto, cantante de la banda de música tropical Karibe con K, anunció este domingo que el grupo se separó por “diferencias económicas”.

En entrevista con el programa de Canal 4 ¡Vamo' arriba que es domingo!, Nieto dijo que sus dos compañeros, Yesty Prieto y Miguel Cufós, "se bajaron del proyecto" y que el show que tenían programado para el 19 de diciembre en el Antel Arena está cancelado, con un reembolso previsto para aquellos que compraron entradas.

Karibe con K, la banda tropical uruguaya que lleva cosechando éxitos desde hace 32 años, también había anunciado un espectáculo para el 12 de noviembre en el Teatro de Verano. El show, que ahora está "en suspenso", fue el detonante del conflicto.

Consultado sobre el tema, Cufós dijo este lunes en el programa Algo Contigo que los tres integrantes principales de Karibe con K eran socios, por lo que siempre se habían dividido las ganancias en partes iguales. Sin embargo, Cufós contó que hace 20 días Nieto lo convocó a él y a Prieto a una reunión para preguntarles “cuánto le cobrarían" por tocar en el Teatro de Verano.

“Con una terrible calidad nos está sacando de la sociedad”, manifestó Cufós, y añadió que no aceptaron lo que Nieto les proponía. "Si éramos socios no voy a ser tu empleado”, señaló ante la perspectiva de recibir un pago fijo en lugar de dividir el dinero ganado por el show.

Por su parte, Nieto no profundizó sobre las razones que causaron las diferencias con la banda. Solo planteó: “El tema es que no nos pusimos de acuerdo económicamente cuando habíamos dividido en partes iguales”.

De todas formas, se suma otra discusión entre los integrantes, puesto que Cufós declaró que “nadie les consultó” ni a él ni a Prieto sobre el concierto en el Teatro de Verano. Ambos músicos estuvieron de acuerdo en que se anunció el show y se publicitó el evento utilizando sus nombres y fotos sin haberles preguntado al respecto. “Vendieron entradas con artistas no confirmados", puntualizó Cufós.

El futuro de Karibe

Los tres integrantes concuerdan en que ellos son “el corazón” de Karibe con K. En este sentido, Cufós se mostró positivo ante la posibilidad de volver a tocar con Nieto en un futuro.

Este domingo, Nieto había dicho que la “relación económica” entre los miembros estaba “rota” y que ya no quería trabajar con ellos. Sin embargo, este lunes dijo a El País que "habló en caliente" y que solo se trata de una "ruptura momentánea".

A su vez, el cantante expresó que "el título de Karibe con K no depende de nadie" y que la banda "puede ser con otros cantantes o sin mí".

"Este es un grupo con mucha trayectoria y mucha gente pasó por acá. De repente, mañana estará el que consideramos que tiene que estar o el que quiera. Igual, no creo que se tenga que disolver Karibe. Por más de que esté en un momento de gran incertidumbre y desazón, me gustaría que esto termine con un abrazo y que sigamos laburando juntos. Le debemos mucho a la gente: construimos una trayectoria de 32 años y no está bueno bastardearlo por cosas internas", concluyó.