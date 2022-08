Se suspende la Liguilla de la Primera División Amateur por reclamo de Deportivo Italiano

Culminó el domingo la última fecha de la primera fase de la Primera División Amateur y quedaron definidos los 10 equipos que disputarán la Liguilla en busca de dos ascensos directos y de dos cupos para los repechajes.

Sin embargo, un reclamo de puntos presentado por Deportivo Italiano contra Salus por el partido que ambos equipos empataron 1-1 en el Parque Ancap, por la novena fecha, llevó a suspender el torneo hasta tanto no se dilucide la situación.

Deportivo Italiano es el club donde volvió a los cargos dirigenciales en el fútbol Freddy Varela, expresidente de El Tanque Sisley que en 2017 no pagó las deudas a jugadores y no se presentó a jugar el Campeonato Uruguayo de Primera de esa temporada. Desde entonces, jugadores y entrenadores no han cobrado lo adeudado.

Deportivo Italiano busca meterse en la Liguilla escritorios mediante

El equipo terminó octavo en la Serie A cuando se clasificaban los cinco primeros.

Sin embargo, en caso de ganar esos tres puntos saltará por encima de Villa Teresa con el mismo puntaje pero con mejor saldo de goles. Incluso superaría la línea del cuarto, Mar de Fondo, también por el goal average.

En la última fecha, Deportivo Italiano perdió 3-1 con Bella Vista que terminó puntero con luz en su grupo.

Los puntos son importantes porque se arrastran para la Liguilla que al igual que la primera fase se jugará a una sola rueda. Los dos primeros subirán directamente. El tercero y el cuarto jugarán repechajes con los dos últimos de la tabla del descenso de la Segunda División Profesional.

Durazno FC terminó segundo al golear 3-0 a Huracán FC.

Durazno FC, buena campaña

Colón, único invicto del campeonato, es tercero tras empatar 1-1 con Villa Teresa.

Mar de Fondo empató 0-0 con Rocha FC que quedó eliminado por su pobre arranque.

Paysandú FC cerró un pobre certamen con triunfo 2-0 ante Salus al tiempo que Los Halcones derrotó 3-1 a Salto FC.

Serie A PTS PJ PG PE PP GF GC Bella Vista 27 11 9 0 2 21 5 Durazno FC 23 11 7 2 2 18 9 Colón 23 11 6 5 0 16 7 Mar de Fondo 17 11 4 5 2 7 5 Villa Teresa 17 11 5 2 4 14 15 Rocha 15 11 4 3 4 21 13 Deportivo Italiano 15 11 4 3 4 17 14 Salto FC 12 11 4 0 7 9 15 Huracán FC 11 11 3 2 6 5 14 Los Halcones 10 11 3 1 7 11 24 Paysandú FC 9 11 2 3 6 7 14 Salus 5 11 1 2 8 4 15

En la Serie B se clasificaron Oriental de La Paz, Canadian, Potencia -tras una gran recta final-, Tacuarembó FC y Deportivo Colonia, a pesar de que se quedó bastante en las últimas fechas (un punto sobre los últimos nueve disputados).

Oriental le ganó 2-1 a Platense, Canadian goleó 5-1 al equipo más flojo del torneo, Alto Perú, Potencia dio cuenta de Deportivo Colonia 3-1 y Tacuarembó tuvo fecha libre.

Además, Basáñez goleó 3-0 a Parque del Plata y Artigas superó 3-2 a Huracán Buceo.

Serie B PTS PJ PG PE PP GF GC Oriental de La Paz 25 10 8 1 1 24 10 Canadian 25 10 7 2 1 20 10 Potencia 20 10 6 2 2 14 6 Tacuarembó 19 10 6 1 3 20 6 Dep. Colonia 17 10 5 2 3 15 7 Basáñez 14 10 4 2 4 15 11 Artigas 12 10 4 1 5 11 11 Platense 11 10 3 2 5 11 14 Parque del Plata 8 10 2 2 6 6 22 Huracán Buceo 5 10 1 2 7 7 13 Alto Perú 1 10 0 1 9 5 38

El inicio de la Liguilla estaba previsto para el fin de semana.

Sin embargo, el presidente de la divisional, Darío Goyen, informó a Referí, que el reclamo de Deportivo Italiano ya ingresó a la Cámara de Resolución de Disputas de la AUF y que hasta que no exista un fallo firme el certamen no se reanudará.

"Tiene que haber un fallo firme porque pueden cambiar los participantes de la Liguilla y no puede comenzar el torneo", afirmó Goyen que estima que el expediente puede ser resuelto en un plazo de 15 días. Además, el fallo es apelable.