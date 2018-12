Se vendió la ex Metzen & Sena por US$ 1,5 millones

La empresa Olmos recibió este lunes una única oferta por US$ 1,5 millones que fue adjudicada por el síndico que llevaba adelante el proceso de liquidación de la ex Metzen & Sena. La empresa cuenta con un capital de 28 hectáreas y 90 mil metros cuadrados de infraestructura. Tras un llamado a licitación que establecía una base de US$ 1,5 millones, un particular vinculado a la empresa Belco Pinturas ofertó un dólar por encima del precio fijado, que fue la única propuesta presentada, confirmó a El Observador el gerente comercial de Lideco, Fernando Cabrera. El terreno fue adjudicado al empresario José Andrés Guichón.

Metzen & Sena fue fundada en 1937 y en abril de 2011 paralizó su producción, después de períodos en los que se hizo fuerte en la producción de cerámicas. En julio de 2013, tras cuatro años de inactividad, la fábrica de Metzen & Sena volvió a funcionar impulsada por la Cooperativa de Trabajadores Cerámicos (CTC) conformada por varios de sus empleados.

CTC continúa fabricando artículos de cerámica porque cuando se remataron las máquinas de Metzen & Sena se llegó a un acuerdo con el comprador para seguir utilizándolas. Actualmente trabajan 112 operarios que realizan la quema, proceso en que la cerámica se trata dentro de hornos, de una última producción elaborada para artículos sanitaros y vajilla. La mercadería será destinada a plaza local y una parte se exportará a Argentina.

Los US$ 1,5 millones serán utilizados para abonar créditos laborales de los extrabajadores de Tiempost. Según explicó el ministro de Trabajo Ernesto Murro los propietarios de la empresa postal eran los dueños de estos bienes, por lo que ahora los extrabajadores de esa firma tendrán la posibilidad de cobrar las deudas laborales.

Murro informó por su parte que también fue comprado el Molino de Dolores por Molino San José. En los próximos días se decidirán los destinos de Motociclo, que tiene un interesado en adquirir parte de la empresa, según consignó este martes El País. El plazo final para que la Justicia resuelva sobre el futuro de la empresa será este viernes 21 de diciembre.