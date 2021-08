Sebastián Guerrero, el talento genuino de City Torque que se formó con un campeón del mundo

Admira a Timo Werner, hizo escuela y liceo en instituciones privadas, estudia para ser licenciado en Educación Física y es un genuino producto de la cantera de Montevideo City Torque habiendo llegado al club antes del desembarco de los capitales del Grupo City. Sebastián Guerrero, delantero de 20 años es un jugador atípico por su formación para el fútbol uruguayo pero a la vez prometedor por su potencia goleadora en el área.

En los últimos dos partidos marcó tres goles. Uno a River Plate en la remontada del 0-3 a 3-3 y dos a Cerro Largo el domingo en el Franzini. "Estoy muy contento con este momento", dice a Referí. "Venía de varios partidos sin convertir y si bien debuté este año como a todo delantero me gusta hacer goles", agrega.

Vive en Malvín Norte y empezó su camino futbolero primero como arquero y luego de delantero, en el baby fútbol de Malvín Alto. De ahí se fue a Danubio, en AUFI, pero no logró llegar a Séptima por lo que entre 2013 y 2015 jugó en el infantil, la sub 14 y la sub 15 de Náutico, en la Liga Universitaria.

Pablo Porciúncula / AFP

Contra Independiente por Copa Sudamericana

Un buen día le dijo a su padre que quería retomar el sueño de ser futbolista. Y el hombre, que lo llevaba a cada entrenamiento y partido desde niño, lo acompañó. Fue Gonzalo Naya el que lo llevó a la sub 16 de Torque.

"Solo había Cuarta y Quinta, recién en 2018 se armaron todas las categorías y en 2019 se logró el ascenso en juveniles a Primera División. La captación la hice en la Escuela Naval y cuando quedé empecé a jugar en un complejo en Paso de la Arena. Por suerte me llevaba y me traía el ayudante técnico, Mario López", recuerda.

"Cuando mi padre se enteró que él era el ayudante y Tony Gómez el entrenador de mi categoría me dijo: 'Vos escuchalos, son campeones del mundo'. Con Mario sigo en contacto hasta el día de hoy, me enseñó mucho", cuenta.

En juveniles pasó por distintas posiciones. Jugó de puntero, de enganche y de volante interior. "Cuando jugaba por afuera, Mario me decía que tenía mucha potencia y velocidad, que el día que lo aprovechara iba a poder disfrutar de mi juego. Él que fue puntero, me decía como hacer los centros, escuché todo lo que me enseñó y aprendí mucho con él".

Leonardo Carreño

Ya suma 26 partidos y 6 goles en Montevideo City Torque

Estudió en Santa Rita, el Jesús María y cuando en 2019 fue promovido a Primera se cambió al nocturno para terminar el liceo en el Crandon.

"Estoy en segundo año de la licenciatura de Educación Física. En el futuro me gustaría trabajar de profe en un club con una categoría intermedia, ni muy grande ni muy chica porque me gusta trabajar con adolescentes, y si se llega a dar, seguir como profe en el fútbol", explica, aunque sabe que con 20 años tiene todo el camino por delante para recorrer.

Pablo Marini charló con él mano a mano antes de promoverlo al primer equipo definitivamente, a principios de este año. Le dijo que lo iba a utilizar de centrodelantero, la posición que más le gusta. En las dos primeras fechas del Clausura 2020 (que arrancó en enero de este año) no fue convocado, se metió en el plantel contra Fénix pero no ingresó y a la siguiente fecha, contra Cerro en el Tróccoli, hizo su estreno profesional. "Sentí las cosquillas en la panza", grafica.

Leonardo Carreño

Pablo Marini lo hizo debutar

Contra Danubio en Jardines y Nacional en el Charrúa marcó sus primeros goles. Después llegó un tanto por Copa Sudamericana contra Guabirá y las anotaciones recientes contra River y Cerro Largo en el actual Apertura. Suma seis goles en 26 partidos.

"Pablo me marcó, fue el técnico que me hizo debutar, me enseñó muchas cosas dentro y fuera de la cancha remarcando cosas en las sesiones de video, hizo un proceso muy lindo en el club", afirma.

Guerrero renovó contrato recientemente hasta 2024. Le gusta mirar y aprender de Timo Werner, "obviamente de Suárez" y por "los movimientos" a Karim Benzema. Por donde se lo mire, es un jugador distinto.