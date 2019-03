Secretaría Antilavado investiga si hotel Enjoy cumplió con controles en caso Rivero

La Secretaría Antilavado investiga si el Hotel Enjoy de Punta del Este incumplió la normativa de prevención del blanqueo de capitales, en el caso de Mónica Rivero, la extesorera de la automotora Julio César Lestido S.A. que fue procesada con prisión por reiterados delitos de estafa y por falsificación de documentos privados, dijeron a El Observador fuentes de la investigación. La Justicia probó que la trabajadora extrajo de la firma a lo largo de diez años la suma de US$ 7,6 millones, de los cuales ella, junto a su marido y su hermano, apostaron al menos US$ 4,2 millones en el casino de ese icónico hotel, según informó El País este domingo.

La secretaría visitó el hotel en octubre de 2018, y recabó información con el objetivo de determinar posibles incumplimientos, dijeron las fuentes. Si bien se trató de una inspección de rutina -la primera que se realiza en este casino-, se tuvo en cuenta el caso Rivero ya que la mujer había desaparecido en febrero de 2017 y desde entonces se creía que el dinero que robó había sido jugado en esa casa de apuestas.

El informe no está listo aún, pero de encontrarse irregularidades la firma podría verse expuesta a sanciones que van desde los 1.000 Unidades Indexadas ($ 4.098) hasta las 20 millones de UI ($ 81,9 millones o US$ 2,4 millones).

En los próximos días, el juzgado a cargo de la jueza Ana Ruibal enviará el expediente del caso a la Justicia de Crimen Organizado, donde se investiga si Rivero, su marido y sus hermanos incurrieron además en un delito de lavado de activos. La compra de una propiedad con dinero mal habido, o la apuesta de ese dinero en un casino –como ocurrió en este caso-, son ejemplo de blanqueo de capitales. Al revender el bien se puede obtener dinero legítimo, de la misma forma que ganando en una casa de apuestas.

Por eso los casinos, junto con escribanos, empresas constructoras, inmobiliarias, vendedores de metales preciosos, entre otros, son sujetos obligados a reportar actividad sospechosa de lavado de activos. Los casinos figuraron en 2017 (último dato disponible) como la categoría de sujetos obligados del sector no financiero que más reportes hizo de casos de sospecha de lavado (45 contra los 37 de los escribanos).

El Observador consultó a la empresa sobre cuántos reportes hicieron en los últimos años, pero declinaron hacer declaraciones.

Según informó El País, el gerente de servicios legales del casino del Enjoy de Punta del Este dijo ante la Justicia que tanto Rivero como su marido eran jugadores VIP, y que su marido tenía una tarjeta de beneficios “seven star”, a la cual se accede al acumular 200 mil puntos (cada punto se obtiene gastando US$ 16), al tiempo que el hermano de la mujer tenía una tarjeta diamante, que también lo ubicaba con un apostador de peso.

"Estas personas venían a jugar en efectivo y se llevaban efectivo. No están en ninguna lista negra del World Check. Tenemos conocimiento del cliente, no vamos a fondo con el volumen de ingresos. Tenemos políticas muy estrictas, garantizamos que ciertas cosas no ocurren, pero el detalle de los ingresos creo que no lo tenemos", dijo en el juzgado el jerarca del casino.

Sobre la mujer, su hermano y su esposo pesa un embargo genérico y específico sobre todos los bienes que fueron adquiridos en los últimos diez años. Además, se dispuso el bloqueo de cuentas bancarias y cofres fort de todos los implicados.

Las investigaciones permitieron determinar que más allá de lo que jugaron en el casino, Rivero y su marido compraron un apartamento en La Aguada que tenían alquilado y un hermano de la mujer adquirió una propiedad en Atlántida. Además, la pareja cambió de auto cuatro veces entre 2005 y 2015, y Rivero realizó unos 60 viajes entre 2007 y 2017, la mayoría a Buenos Aires, pero también a Estados Unidos, Europa y playas del Caribe.