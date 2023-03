Secretaria de magisterio criticó reforma educativa: "¿Hay algo real que pueda impactar en los niños?"

La secretaria general de la Federación Uruguaya de Magisterio-Trabajadores de Educación Primaria (Fum-tep), Elbia Pereira, criticó la transformación educativa, en una rueda de prensa que realizó el primer día de comienzos de clases.

Este lunes 6 y martes 7 de marzo, más de 330.000 niños iniciarán las clases en Educación Inicial y Primaria. El fin de los cursos será el 7 de diciembre.

"Para nosotros va a haber muy poco de cambios. Más que cambios de titulares, habría que preguntarse qué efectivamente se está transformando. ¿Qué impacto va a tener? ¿Es verdadero cambiar pasar de 4° año a 2°? ¿Es verdaderamente un cambio que no repetir el niño va a aprender más y mejor? ¿Hay algo real que pueda impactar en los niños?", se preguntó la dirigente.

"Nosotros desde la FUM queremos volcar nuestra preocupación. Algo que se está mostrando con tantos bombos y platillos y que efectivamente entre lo que hace a los colectivos docentes es que estamos con una gran incertidumbre. Incertidumbre que hace que a la labor docente y que va a impactar en la educación de los niños y las niñas", agregó. "Serán las familias las que evaluarán esas transformaciones", sentenció.

Pereira dijo que el sindicato plantea cinco ejes que tendrían que ingresar dentro de la reforma educativa. En primer lugar, incrementar la jornada escolar, profundizar el Programa de Maestros Comunitarios, armar equipos multidisciplinarios para el área de educación inicial.

"A su vez, como tercer punto, la asistencia regular de los niños. En pandemia no se obligaba a los niños que fueran. Es preciso que haya una política para que la familia tome conciencia de que es importante que los niños asistan regularmente a la escuela", aseguró.

"Otro punto tiene que ver con la profesionalización docente. A medida de que se plantean cambios en la formación docente, eso va en desmedro de nuestra profesión. Y eso ve que no hay espacios de participación en las que los docentes puedan proponer. No hay transformación posible si los docentes no estamos involucrados. No vemos en la transformación educativa una mirada integral en los procesos de aprendizaje", señaló.