Sector blanco de Artigas busca apoyo de Cabildo Abierto para competir contra Caram

Los artiguenses se toman su tiempo para definir los candidatos a la Intendencia de ese departamento del norte del país, a pesar de que el 9 de febrero se termina el plazo para proclamar a los postulantes. El único candidato confirmado es el actual intendente, el nacionalista Pablo Caram, mientras que el respaldo de Cabildo Abierto, el novel partido político de la referente local y exdila nacionalista Irene Moreira, es codiciado por la otra ala blanca del departamento, liderada por Mario Ayala.

Por su parte, desde el Frente Amplio (FA) proponen al edil José González y al exsecretario general de la comuna, Gerardo García, y en el Partido Colorado no tienen nada definido.

El intendente, del ala nacionalista liderada por el presidente electo Luis Lacalle Pou, anunció que el 7 de febrero, luego del Congreso de Intendentes, va a renunciar a su cargo para postularse a la reelección. Pero hasta que no lo haga, aseguró que no empezará a "moverse".

Caram dijo a El Observador que de momento no existen ofrecimientos formales de acuerdo con ningún partido y aseguró que primero es necesario hablar dentro del Partido Nacional. En cuanto a la oposición consideró que "están todos quietos" y ve las elecciones "medias tranquilas" porque no hablan de candidaturas.

Ayala, de Alianza Nacional, dijo a El Observador que su agrupación está “trabajando un acuerdo con Cabildo Abierto para que estén dentro del lema Partido Nacional” en las departamentales pero con un candidato suyo. El dirigente afirmó que, en caso de cerrar esa negociación, su sector apoyará al postulante de los cabildantes para competir contra Caram en esa interna partidaria.

El dirigente blanco espera el regreso de las vacaciones del líder de Cabildo Abierto, el senador electo Guido Manini Ríos, y de Moreira, para tener una respuesta de los cabildantes y definir los pasos a seguir.

Por su parte, el frenteamplista García aseguró a El Observador que en comparación a elecciones departamentales anteriores "está muy quieto" el panorama porque por estas fechas "ya se manejaban candidatos de otros partidos también". "Esta todo el mundo en conversaciones (...), supongo que todos los partidos deben estar haciendo sus negociaciones por los eventuales acuerdos que puedan surgir", dijo el precandidato, quien cree que lo mejor para el FA es que los postulantes sean tres.

Los frenteamplistas de Artigas el 18 de enero van a tener un plenario departamental donde definirán sus candidatos. García hasta el momento obtuvo el apoyo del Movimiento de Participación Popular (MPP), Asamblea Uruguay y la lista 2112 de Bella Unión que impulsa a Yamandú Olivera para ese municipio.

El Partido Colorado aun no tiene candidatos. Según Carlos Signorelli, edil colorado de Artigas, "no hay nada" y aclaró que "incluso las convenciones no se han reunido". "No tengo noticias hasta ahora, nadie a hablado de llamar a la convención ni nada por el estilo", dijo el edil quien aseguró que la presencia de Caram es "muy marcante" en el departamento.

El favorito para ser reelecto

En las elecciones departamentales de 2015 el PN le ganó al FA por unos siete mil votos. Obtuvo 24.996 adhesiones, de los cuales el 54% fueron para Caram y el 46% restante para su contrincante nacionalista, Julio César Silveira.

El panorama actual es favorable al intendente porque, además de ser el único candidato confirmado y con los convencionales obtenidos, en las elecciones nacionales su partido fue el más votado, con una diferencia aproximada de nueve mil votos a favor en comparación al FA que quedó segundo. En el departamento del norte CA consiguió el tercer puesto con 10.084 votos y los colorados quedaron bastante más atrás con 4.813.

El intendente blanco considera necesario tener más de un candidato para mayo porque lo consideró una buena forma de acumular votos. Por su parte, García aseguró que "está muy duro" ganar la elección "porque el PN ha votado muy bien", pero cree que si el FA hace un buen trabajo "tiene chances de competir".

En abril del año 2018 el intendente artiguense estuvo en medio de una polémica cuando Luis Alberto Heber, en ese momento presidente del Directorio del PN y actual ministro electo de Transporte, le exigió pagar los aportes económicos que le debía al PN. En ese entonces, Heber le anunció que si no lo hacía no podría presentarse a ningún cargo votado por la ciudadanía para las elecciones.

Según está previsto en la Carta Orgánica del Partido Nacional, tanto los jefes comunales como los cargos de confianza en las intendencias designados por la fuerza política deben destinar 5% de su sueldo al financiamiento del partido, explicó Heber en abril de 2018 a radio Cuareim de Artigas.