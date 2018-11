Segunda semana de rebote para las lanas gruesas en Australia

Por Blasina y Asociados, especial para El Observador

En Australia se dio un avance de los precios de la lana medidos en dólares estadounidenses, básicamente de la mano del ajuste en el tipo de cambio en ese país. Lo más destacable es la segunda semana de fuertes incrementos en las referencias para las lanas gruesas que, de confirmarse, deberían mejorar algo los valores en la plaza local.

El Indicador de Mercado del Este (IME) cerró este jueves en US$ 13,61 por kilo base limpia, un aumento de 1,04% o 14 centavos en la semana. Medido en la divisa local, el IME sumó dos centavos en la semana cerrando en AU$ 18,60 por kilo. La comercialización estuvo en torno al 92% del total de la oferta.

Al igual que la semana anterior, el principal incremento en los precios se dio en las lanas más gruesas.

En los lotes de 30 micras la ganancia semanal fue de 3,6% mientras que en las de 28 y 26 micras el avance fue de casi 12% y 9,2%, respectivamente.

En las lanas de 20 micras casi no hubo cambios, con un avance marginal de 0,06%, mientras en 19 micras la suba fue de 0,25%, con un aumento de 1,48% para los lotes de 18 micras.

La Unión de Consignatarios y Rematadores de Lana publicó referencias para lanas entre 22 y 22,9 micras con US$ 7,38 por kilo sin acondicionar, US$ 8 grifa celeste y US$ 8,25 grifa verde. Para lotes de 27 a 28,9 micras manejó un precio de US$ 3 por kilo grifa verde y de US$ 2,40 por kilo por lanas entre 28 y 28,9 micras sin acondicionar. En lanas de 24 a 24,9 micras la referencia fue de US$ 6 por kilo grifa celeste.

Operadores consultados indicaron que podría haber alguna mejora en lanas gruesas que acerquen a la punta compradora y vendedora. En lanas finas los productores ya comercializaron más volumen con precios superiores a los actuales, por lo que seguirían esperando por subas.