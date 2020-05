Seis de cada 10 uruguayos aprueba la gestión de Lacalle Pou, según Opción

La gestión del presidente Luis Lacalle Pou registró 62% de aprobación y 11% de rechazo, según una encuesta de la consultora Opción divulgada este miércoles en Telenoche.

Según la consulta, el 36% respondió que la gestión del mandatario es "buena" y 26% dijo que es "muy buena". Por otra parte, 22% respondió que la gestión no es "ni buena ni mala", mientras que 8% consideró que es "mala" y 3% que es "muy mala". El restante 5% no respondió o no supo qué contestar.

Opción

"El gobierno recoge un saldo evaluativo ampliamente favorable, con algo más de seis de cada 10 uruguayos que aprueba su gestión y algo menos de uno de cada 10 que la desaprueba", afirma la investigación de la consultora.

También señaló que si bien las perspectivas para el gobierno eran positivas, esto se "fortaleció aún más".

"Este 'refuerzo' del vínculo positivo entre la ciudadanía y el gobierno que se agrega al efecto 'luna de miel' se relaciona tanto a la llegada del covid-19 como a la percepción de la ciudadanía respecto a las políticas sanitarias implementadas y al desempeño de los principales referentes del gobierno", indicó a el estudio de opinión pública.

Si se tiene en cuenta la votación en el balotaje, la encuesta de Opción mostró que 31% de los que votaron al candidato frenteamplista Daniel Martínez consideró que la gestión de Lacalle Pou es "buena" o "muy buena". Dentro de ese universo, el 38% que votó a Martínez consideraró que la gestión de Lacalle Pou no es "ni buena ni mala", mientras que 16% la calificó "mala" y 7% "muy mala". El restante 7% no contestó o no supo qué contestar.

"Los votantes en el balotaje por Luis Lacalle Pou evalúan positivamente, de forma abrumadora, la gestión. Entre los frenteamplistas hay más matices, pero incluso dentro del electorado opositor es interesante que el gobierno tenga más credito a favor que en contra", afirmó el director de Opinión Pública de Opción, el sociólogo Rafel Porzecanski en Telenoche.

La encuesta se hizo entre el 12 y el 19 de mayo a 1.075 personas mayores de 18 años y residentes en todo el país. El margen de error máximo es de 3%.