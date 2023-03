Senado aprobó por unanimidad la rebaja impositiva anunciada por el gobierno

La Cámara de Senadores votó por unanimidad el proyecto de ley del Poder Ejecutivo que establece la rebaja impositiva anunciada por el presidente Luis Lacalle Pou el pasado 2 de marzo ante la Asamblea General. La iniciativa, que ajusta las deducciones del IRPF y rebaja el IASS, contó con el apoyo del Frente Amplio, cuyos senadores alzaron la mano bajo la premisa de que "algo es algo", según expresó el senador Mario Bergara.

El tema ingresará este miércoles por la mañana en la comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, y se votará por la tarde en el plenario, según anticipó el presidente de esa Cámara, Sebastián Andújar.

El senador blanco Sergio Botana, miembro informante de la iniciativa, aseguró que el proyecto "defiende al trabajador asalariado y de la pequeña empresa en Uruguay”. Bergara, en tanto, enfatizó que el 70% de los trabajadores no paga IRPF y 75% de los pasivos no paga IASS, por lo que “para ellos no hay absolutamente ningún beneficio”.

Para los contribuyentes de IRPF de menores ingresos, aquellos cuyo ingreso líquido mensual sea hasta $ 60.500 ($ 68.260 incluyendo aguinaldo y salario vacacional), las deducciones sobre los gastos (Fonasa, Fondo de Solidaridad, etc.) pasan a ser calculadas de una tasa de 10% a 14%, según el proyecto de ley. La tasa es de 8% para los restantes casos.

Una de las deducciones que pueden realizar los contribuyentes del IRPF es por tener hijos a cargo menores de 18 años. El mandatario afirmó que se aumentará la deducción por hijo de 13 BPC anuales ($ 73.580) a 20 BPC anuales ($ 113.200). Esta deducción se efectúa en la liquidación del padre o de la madre, o el 50% en la de cada uno.

La deducción pasará de 26 BPC anuales ($ 147.160) a 40 BPC anuales ($ 226.400) por cada hijo con discapacidad a cargo menor o mayor de edad.

El IASS grava las jubilaciones y pensiones, y hoy tiene un mínimo no imponible de $ 45.280 mensuales (equivale a 8 BPC), por lo que las personas que reciben prestaciones menores a ese monto (tres de cada cuatro) no pagan ese impuesto. Ahora se prevé aumentar el monto no imponible a 9 BPC ($ 50.940).

La medida implica una renuncia fiscal de US$ 110 millones, equivalente a un 5% de lo recaudado por estos dos impuestos en los últimos 12 meses.

El texto prevé también aumentar el tope del costo de la vivienda para poder acceder a la deducción del crédito hipotecario hasta 1.000.000 de unidades indexadas (UI) (unos US$ 145 mil). Hoy pueden acceder los contribuyentes de IRPF siempre que el costo de la vivienda al momento de la compra no haya superado las 794 mil UI (unos US$ 115 mil). El monto máximo a deducir no puede superar las 36 Bases de Prestaciones y Contribuciones anuales (unos $ 203.760).

En el caso del alquiler hoy se imputa como pago del IRPF el 6% del arrendamiento efectivamente pagado sin perjuicio de que el contrato haya abarcado la totalidad del año. Ahora se prevé aumentarlo en dos puntos porcentuales hasta 8%.