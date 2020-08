Senado votó la extensión de la "vacación fiscal" para extranjeros que obtengan la residencia

La Cámara de Senadores votó este martes el proyecto de ley que extiende de cinco a 10 años la vacación fiscal para los extranjeros que obtengan la residencia fiscal en Uruguay. El proyecto ahora pasa a la Cámara de Representantes, que deberá tratarlo en comisión y votarlo. En la Cámara Alta fue votado en general por 16 de 27 senadores, ninguno de ellos del Frente Amplio.

La iniciativa fue remitida al Parlamento por el Poder Ejecutivo, que desde la asunción de Luis Lacalle Pou se ha propuesto flexibilizar los requisitos para obtener la residencia fiscal para atraer inversores extranjeros. En particular, este proyecto de ley extiende de cinco a 10 años la "vacación fiscal" para quienes obtienen la residencia fiscal en el país, exonerando el pago del Impuesto a la Renta de los No Residentes (IRNR) por este período, a partir del año en que se consigue la residencia.

A su vez, cuando culmine esa década de vacación fiscal, los nuevos residentes podrán tributar una tasa fija de 7% del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas, en vez de pagar el 12% del IRNR. El proyecto del Poder Ejecutivo pretendía extender este beneficio también a los extranjeros que ya tienen la residencia fiscal, pero la Comisión de Hacienda del Senado –que trató el proyecto de ley– limitó esta posibilidad a quienes obtengan la residencia luego de que entre en vigencia la norma.

El senador Mario Bergara, referente del Frente Amplio en temas económicos, explicó en sala por qué la oposición no votó el proyecto de ley. Dijo que si bien el proyecto de ley solo refiere a la vacación fiscal, "necesariamente debe atarse" al decreto del Poder Ejecutivo que modificó los requisitos para obtener la residencia fiscal. Este decreto habilitó, entre otras cosas, la obtención de la residencia con una inversión de unos US$ 380 mil y 60 días de estadía en el país. Antes era necesario una estadía mínima de 181 días o una inversión de US$ 1,5 millones.

Bergara dijo que el Frente Amplio "no comparte" que se flexibilicen los requisitos para promover las inversiones. Planteó que los estándares sobre la "transparencia de la información tributaria y bancaria" se han elevado en los últimos años, y que Uruguay ha intentado combatir la percepción de que es "un paraíso fiscal", por lo que será observado con "detenimiento" por los organismos internacionales.

El senador nacionalista Sergio Botana, en cambio, destacó la "sensatez" del proyecto del Poder Ejecutivo y ahondó en la exposición de motivos, donde se plantea que este es un estímulo a la inversión que facilitará la generación de empleo.